Врач назвала молоко, которое контролирует уровень сахара в крови

При диабете второго типа крайне важно следить за диетой, ведь употребляемые продукты влияют на уровень сахара в крови. Молоко относится именно к таким, которые следует употреблять ограничено и с осторожностью. Но врачи говорят, что молоко молоку рознь.

Какое молоко можно при диабете?

Семейный врач Сара Брюэр предупредила, что высокий уровень сахара в крови может привести к гипергликемии, различным формам сердечных заболеваний и закупорке артерий.

"Как и любая другая пища, молочные продукты будут влиять на ваш диабет 2 типа положительным, нейтральным или отрицательным образом", - заявила доктор Брюэр.

Врач рекомендует "молоко без сахара" для людей с диабетом 2 типа.

"Растительное молоко с низким содержанием сахара, такое как миндальное или соевое молоко, может быть полезным дополнением к вашему рациону", - говорит медик.

Например, соевое молоко считается отличным вариантом, поскольку оно не содержит холестерина.

Такое молоко богато омега-3 жирными кислотами и белками, однако доктор Брюэр советует людям, которые хотят контролировать уровень сахара в крови, "выбрать органическую и несладкую версию".

А миндальное молоко может быть подходящим для людей с преддиабетом и диабетом, но опять же, обязательно выбирайте несладкие или не содержащие сахара продукты с ограничением химических добавок.

Какое бы молоко вы ни выбрали - соевое, миндальное, овсяное или рисовое - доктор Брюэр советует вам "выбирать молочный продукт с низким содержанием сахара". В любом случае, внимательно читайте состав на упаковке.

Что такое диабет 2 типа

Сахарный диабет 2-го типа - метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей.

Это означает, что ваше тело не может должным образом перерабатывать инсулин или вырабатываемый им инсулин не усваивается клетками. Основная роль инсулина - регулировать уровень сахара в крови. Без инсулина уровень сахара в крови может подняться до опасно высокого уровня.

Симптомы диабета 2 типа также включают: