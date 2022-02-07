Отказ от сахара на 14 дней приведет вашу внешность и здоровье к этим переменам

По словам врача, поступление в организм слишком большого количества сахара не может усваиваться, он будет превращаться в жир, что приведет к ожирению, гипертонии, гиперлипидемии и другим сердечно-сосудистым и цереброваскулярным заболеваниям.

Американская медицинская ассоциация опросила 10 000 любителей сладкого в течение 15 лет и обнаружила, что у них в 2-3 раза выше риск смерти от сердечных заболеваний, чем у других людей.

Чем чревато употребление сахара

Доктор Гарсия говорит, что чрезмерный сахар также может увеличить нагрузку на поджелудочную железу, повлиять на ее функцию, и увеличить риск диабета и ожирения печени.

Клинические исследования показали, что избыток сахара связывается с коллагеновыми и эластиновыми волокнами кожи, что приводит к реакции гликирования. Эта реакция является одной из основных причин старения кожи.

Какие изменения произойдут после отказа от сахара

По словам эксперта, диета, исключающая добавление сахара, может быть очень полезной для вашего здоровья в целом.

После 14 дней отказа от добавленного сахара вы заметите, что ваша кожа стала более упругой, эластичной, невероятно сияющей, а морщины значительно уменьшились.

В то же время ваш вес будет медленно снижаться, а тело становиться намного здоровее.

"Основная цель состоит в том, чтобы исключить весь добавленный сахар и продукты с высоким содержанием добавленного сахара в течение 14 дней, включая хлеб, печенье, пирожные, конфеты, мороженое, печенье, газированные напитки, подслащенные сахаром кофейные напитки и так далее", - пишет доктор.

Чем заменить добавочный сахар

Врач советует употреблять природный сахар, который содержится в таких продуктах, как овощи, фрукты и молочные продукты.

Натуральные продукты содержат не только натуральные сахара, но и витамины, пищевые волокна, минералы и многое другое. Эти вещества замедляют скорость поступления сахара в кровь и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.

"Сахар в натуральных продуктах не представляет опасности для здоровья", - резюмировала врач.