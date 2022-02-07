Відмова від цукру на 14 днів приведе вашу зовнішність і здоров'я до цих змін

За словами лікаря, надходження в організм занадто великої кількості цукру не може засвоюватися, він буде перетворюватися в жир, що призведе до ожиріння, гіпертонії, гіперліпідемії та інших серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Американська медична асоціація опитала 10 000 любителів солодкого протягом 15 років і виявила, що в них у 2-3 рази вище ризик смерті від серцевих захворювань, ніж у інших людей.

Чим загрожує вживання цукру

Доктор Гарсія каже, що надмірний цукор також може збільшити навантаження на підшлункову залозу, вплинути на її функцію, і збільшити ризик діабету і ожиріння печінки.

Клінічні дослідження показали, що надлишок цукру зв'язується з колагеновими і еластиновими волокнами шкіри, що призводить до реакції глікірування. Ця реакція є однією з основних причин старіння шкіри.

Які зміни відбудуться після відмови від цукру

За словами експерта, дієта, що виключає додавання цукру, може бути дуже корисною для вашого здоров'я в цілому.

Після 14 днів відмови від доданого цукру ви помітите, що ваша шкіра стала більш пружною, еластичною, неймовірно сяючою, а зморшки значно зменшилися.

У той же час ваша вага буде повільно знижуватися, а тіло ставати набагато здоровіше.

"Основна мета полягає в тому, щоб виключити весь доданий цукор і продукти з високим вмістом доданого цукру протягом 14 днів, включаючи хліб, печиво, тістечка, цукерки, морозиво, печиво, газовані напої, підсолоджені цукром кавові напої і так далі", - пише доктор.

Чим замінити додатковий цукор

Лікар радить вживати природний цукор, який міститься в таких продуктах, як овочі, фрукти і молочні продукти.

Натуральні продукти містять не тільки натуральні цукри, але і вітаміни, харчові волокна, мінерали та багато іншого. Ці речовини уповільнюють швидкість надходження цукру в кров і підтримують стабільний рівень цукру в крові.

"Цукор в натуральних продуктах не представляє небезпеки для здоров'я", - резюмувала лікар.