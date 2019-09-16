Отфотошопилась под Кардашьян: Ани Лорак обескуражила снимком в одном халате

Ани Лорак перестаралась с макияжем и графическими редакторами
Ани Лорак вызвала негодование и удивление поклонников новым фото в Instagram. Певица сделала селфи у зеркала в ванной. "Дива" решила таким образом пожелать своим подписчикам спокойной ночи.
Но несоответствие белого махрового халата и вечернего макияжа в стиле смоки айс вызвало множество неодобрительных отзывов у поклонников.
Кроме того, весь образ Ани Лорак выбранный для селфи - высокий хвост, яркий макияж и халат напомнили поклонникам фирменные селфи Ким Кардашьян.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Досталось певице и за фотошоп и чрезмерное увлечение пластикой. Подписчики оставляют большое колическтво негативных отзывов под публикацией звезды.
Ани Лорак сравнили с Кардашьян и обвинили в пластике (скрин: instagram.com/anilorak)
Напомним, недавно Ани Лорак похвасталась в сети очередной московской наградой и поблагодарила поклонников. Но то, как звезда, обратилась к фанам, вызвало негодование.
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