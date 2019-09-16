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Отфотошопилась под Кардашьян: Ани Лорак обескуражила снимком в одном халате

STYLERПерсоны    16.09.2019 - 11:29
Отфотошопилась под Кардашьян: Ани Лорак обескуражила снимком в одном халате
Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак перестаралась с макияжем и графическими редакторами

Ани Лорак вызвала негодование и удивление поклонников новым фото в Instagram. Певица сделала селфи у зеркала в ванной. "Дива" решила таким образом пожелать своим подписчикам спокойной ночи.

Но несоответствие белого махрового халата и вечернего макияжа в стиле смоки айс вызвало множество неодобрительных отзывов у поклонников.

Кроме того, весь образ Ани Лорак выбранный для селфи - высокий хвост, яркий макияж и халат напомнили поклонникам фирменные селфи Ким Кардашьян.

Отфотошопилась под Кардашьян: Ани Лорак обескуражила снимком в одном халате

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Досталось певице и за фотошоп и чрезмерное увлечение пластикой. Подписчики оставляют большое колическтво негативных отзывов под публикацией звезды.

  • Сколько ж можно так дешево фотошопиться. Просто вылитая Кардашьян.
  • Очень похожа здесь на Ким Кардашьян.
  • Шо она себе с лицом сделала?
  • Что с лицом?
  • Кто говорит на Кардашьян похожа, а я говорю: с таким азартом и погоней за молодостью, Каролину скоро мы не отличим от Майкла Джексона.
  • Лицо уже не человеческое, ничего нет естественного, кукла.

Отфотошопилась под Кардашьян: Ани Лорак обескуражила снимком в одном халатеОтфотошопилась под Кардашьян: Ани Лорак обескуражила снимком в одном халатеОтфотошопилась под Кардашьян: Ани Лорак обескуражила снимком в одном халатеОтфотошопилась под Кардашьян: Ани Лорак обескуражила снимком в одном халатеОтфотошопилась под Кардашьян: Ани Лорак обескуражила снимком в одном халатеОтфотошопилась под Кардашьян: Ани Лорак обескуражила снимком в одном халате

Ани Лорак сравнили с Кардашьян и обвинили в пластике (скрин: instagram.com/anilorak)

Напомним, недавно Ани Лорак похвасталась в сети очередной московской наградой и поблагодарила поклонников. Но то, как звезда, обратилась к фанам, вызвало негодование.

Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила огромную грудь на выступлении в России

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