Відфотошопилась під Кардаш'ян: Ані Лорак збентежила знімком в одному халаті

Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак перестаралася з макіяжем і графічними редакторами

Ані Лорак викликала обурення і здивування шанувальників новими фото в Instagram. Співачка зробила селфі біля дзеркала у ванній. "Діва" вирішила таким чином побажати своїм підписникам доброї ночі.

Але невідповідність білого махрового халата і вечірнього макіяжу в стилі смокі айс викликало багато несхвальних відгуків у шанувальників.

Крім того, весь образ Ані Лорак вибраний для селфі - високий хвіст, яскравий макіяж і халат нагадали шанувальникам фірмові селфі Кім Кардаш'ян.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Дісталося співачці і за фотошоп і надмірне захоплення пластикою. Підписники залишають велику кількість негативних відгуків під публікацією зірки.

Скільки ж можна так дешево фотошопитися. Просто вилита Кардаш'ян.

Дуже схожа тут на Кім Кардаш'ян.

Шо вона собі з особою зробила?

Що з обличчям?

Хто говорить Кардаш'ян схожа, а я кажу: з таким азартом і гонитвою за молодістю, Кароліну скоро ми не відрізнимо від Майкла Джексона.

Обличчя вже не людське, нічого немає природного, лялька.

Ані Лорак порівняли з Кардаш'ян і звинуватили в пластиці (скрін: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак похвалилася в мережі черговою московською нагородою і подякувала шанувальникам. Але те, як зірка, звернулася до фанів, викликало обурення.

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