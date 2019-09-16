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Відфотошопилась під Кардаш'ян: Ані Лорак збентежила знімком в одному халаті

STYLERПерсони    16.09.2019 - 11:29
Відфотошопилась під Кардаш'ян: Ані Лорак збентежила знімком в одному халаті
Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак перестаралася з макіяжем і графічними редакторами

Ані Лорак викликала обурення і здивування шанувальників новими фото в Instagram. Співачка зробила селфі біля дзеркала у ванній. "Діва" вирішила таким чином побажати своїм підписникам доброї ночі.

Але невідповідність білого махрового халата і вечірнього макіяжу в стилі смокі айс викликало багато несхвальних відгуків у шанувальників.

Крім того, весь образ Ані Лорак вибраний для селфі - високий хвіст, яскравий макіяж і халат нагадали шанувальникам фірмові селфі Кім Кардаш'ян.

Відфотошопилась під Кардаш'ян: Ані Лорак збентежила знімком в одному халаті

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Дісталося співачці і за фотошоп і надмірне захоплення пластикою. Підписники залишають велику кількість негативних відгуків під публікацією зірки.

  • Скільки ж можна так дешево фотошопитися. Просто вилита Кардаш'ян.
  • Дуже схожа тут на Кім Кардаш'ян.
  • Шо вона собі з особою зробила?
  • Що з обличчям?
  • Хто говорить Кардаш'ян схожа, а я кажу: з таким азартом і гонитвою за молодістю, Кароліну скоро ми не відрізнимо від Майкла Джексона.
  • Обличчя вже не людське, нічого немає природного, лялька.

Відфотошопилась під Кардаш'ян: Ані Лорак збентежила знімком в одному халатіВідфотошопилась під Кардаш'ян: Ані Лорак збентежила знімком в одному халатіВідфотошопилась під Кардаш'ян: Ані Лорак збентежила знімком в одному халатіВідфотошопилась під Кардаш'ян: Ані Лорак збентежила знімком в одному халатіВідфотошопилась під Кардаш'ян: Ані Лорак збентежила знімком в одному халатіВідфотошопилась під Кардаш'ян: Ані Лорак збентежила знімком в одному халаті

Ані Лорак порівняли з Кардаш'ян і звинуватили в пластиці (скрін: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак похвалилася в мережі черговою московською нагородою і подякувала шанувальникам. Але те, як зірка, звернулася до фанів, викликало обурення.

Раніше ми писали, що Ані Лорак засвітила величезні груди на виступі в Росії

Ідеальна пара: Ані Лорак знову засвітилася з Лазарєвим (фото) Така, як раніше: Ані Лорак шокувала фанатів помолодівшим виглядом (фото)
Новини України Ані Лорак
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