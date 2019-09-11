Дети получатся красивые: Лободу заподозрили в романе с женатым мужчиной

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Светлана Лобода заинтриговала поклонников новым фото

Светлана Лобода опубликовала в Instagram совместный снимок с известным российским шоуменом и популярным исполнителем Александром Реввой. Как известно, певицу связывает с певцом, выступающим под псевдонимом Артур Пирожков, не только давняя дружба, но и совместные проекты.

Артисты часто зажигают вместе на сцене, как недавно это произошло в Киеве на День Конституции.

Исполнительница посвятила публикацию 45-летнему юбилею Реввы, который тот отмечал во вторник, 10 сентября.

"С Днем Рождения, мой друг. Люблю. Жду этот вечер", - подписала снимок Светлана.

Светлана Лобода и Александр Ревва (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники засыпали публикацию восторженными комплиментами с пожеланием артистам закрутить роман, забывая о том, что шоумен женат и воспитывает двох дочерей.

Ревва и Лобода должны быть вместе!

Хорошая пара... Дети тоже получатся красивыми и талантливыми...

Прям как муж и жена, милашки.

Сто пудов шпеха*тся.

Я одно время думала, что вы пара.

Скрин комментариев

Напомним, что Светлану Лободу жестоко унизили за вульгарные танцы.

Ранее сообщалось о том, что Лобода удивила поклонников своим внешним видом. Певица выставила новые фотографии в сети, но их раскритиковали.