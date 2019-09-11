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Дети получатся красивые: Лободу заподозрили в романе с женатым мужчиной

STYLERПерсоны    11.09.2019 - 14:47
Дети получатся красивые: Лободу заподозрили в романе с женатым мужчиной
Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Светлана Лобода заинтриговала поклонников новым фото

Светлана Лобода опубликовала в Instagram совместный снимок с известным российским шоуменом и популярным исполнителем Александром Реввой. Как известно, певицу связывает с певцом, выступающим под псевдонимом Артур Пирожков, не только давняя дружба, но и совместные проекты.

Артисты часто зажигают вместе на сцене, как недавно это произошло в Киеве на День Конституции.

Исполнительница посвятила публикацию 45-летнему юбилею Реввы, который тот отмечал во вторник, 10 сентября.

"С Днем Рождения, мой друг. Люблю. Жду этот вечер", - подписала снимок Светлана.

Дети получатся красивые: Лободу заподозрили в романе с женатым мужчиной

Светлана Лобода и Александр Ревва (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники засыпали публикацию восторженными комплиментами с пожеланием артистам закрутить роман, забывая о том, что шоумен женат и воспитывает двох дочерей.

  • Ревва и Лобода должны быть вместе!
  • Хорошая пара... Дети тоже получатся красивыми и талантливыми...
  • Прям как муж и жена, милашки.
  • Сто пудов шпеха*тся.
  • Я одно время думала, что вы пара.

Дети получатся красивые: Лободу заподозрили в романе с женатым мужчинойДети получатся красивые: Лободу заподозрили в романе с женатым мужчинойДети получатся красивые: Лободу заподозрили в романе с женатым мужчинойДети получатся красивые: Лободу заподозрили в романе с женатым мужчинойДети получатся красивые: Лободу заподозрили в романе с женатым мужчиной

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Напомним, что Светлану Лободу жестоко унизили за вульгарные танцы.

Ранее сообщалось о том, что Лобода удивила поклонников своим внешним видом. Певица выставила новые фотографии в сети, но их раскритиковали.

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