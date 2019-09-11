Дети получатся красивые: Лободу заподозрили в романе с женатым мужчиной

Светлана Лобода заинтриговала поклонников новым фото
Светлана Лобода опубликовала в Instagram совместный снимок с известным российским шоуменом и популярным исполнителем Александром Реввой. Как известно, певицу связывает с певцом, выступающим под псевдонимом Артур Пирожков, не только давняя дружба, но и совместные проекты.
Артисты часто зажигают вместе на сцене, как недавно это произошло в Киеве на День Конституции.
Исполнительница посвятила публикацию 45-летнему юбилею Реввы, который тот отмечал во вторник, 10 сентября.
"С Днем Рождения, мой друг. Люблю. Жду этот вечер", - подписала снимок Светлана.
Светлана Лобода и Александр Ревва (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Поклонники засыпали публикацию восторженными комплиментами с пожеланием артистам закрутить роман, забывая о том, что шоумен женат и воспитывает двох дочерей.
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Напомним, что Светлану Лободу жестоко унизили за вульгарные танцы.
Ранее сообщалось о том, что Лобода удивила поклонников своим внешним видом. Певица выставила новые фотографии в сети, но их раскритиковали.