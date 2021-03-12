Отец - жлоб: скандальный папа из черновицкого детсада жалуется на унижения

Скандальную славу папа получил, когда предал огласке ситуацию, что произошла накануне 8-го марта. Девочке не вручили подарок, потому что родители отказались сдавать деньги на это.

"Тезисы такие: "Отец - жлоб", "Надо быть как все", "Твоему ребенку подарки ты должен покупать", "Отец пиарится на травмах ребенка". Если изучить комментарии, легко узнается вектор общественного мнения", - говорит Леско.

Игорь добавил, что не планирует переводить Маргариту в другое заведение, хотя на него и давит родительский комитет.

"Члены родительского комитета сделают все, чтобы нас оттуда выжить", - добавил папа девочки.

Выговор за нарушение педагогической этики получила воспитательница, а администрация детсада создала комиссию, которая изучает, действительно был буллинг.

Специалисты отдела образования также проводят в садике служебное расследование. Отец Маргариты пересказывает слова одного из специалистов, мол, представители родительского комитета "решили объявить ему войну".