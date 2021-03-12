Батько - жлоб: скандальний тато з чернівецького дитсадка скаржиться на приниження

Після гучного скандалу в дитсадку "Перлинка" №42 міста Чернівці батько дитини Ігор Лесько скаржиться, що його принижують. Чоловік зазначає, що до його доньки Маргарити ставлення в садочку нормальне, а сам він став жертвою цькування.
Про це пише hromadske.ua.
Скандальної слави тато набув, коли розголосив ситуацію, що сталася напередодні 8-го березня. Дівчинці не вручили подарунок, бо батьки відмовилися здавати на це гроші.
"Тези такі: "Батько - жлоб", "Треба бути як всі", "Твоїй дитині подарунки повинен купувати ти", "Батько піариться на травмах дитини". Якщо вивчити коментарі, легко впізнається вектор громадської думки", - каже Лесько.
Ігор додав, що не планує переводити Маргариту до іншого закладу, хоча на нього й тисне батьківський комітет.
"Члени батьківського комітету зроблять все, щоб нас звідти вижити", - додав тато дівчинки.
Догану за порушення педагогічної етики отримала вихователька, а адміністрація дитсадка створила комісію, яка вивчає, чи справді був булінг.
Фахівці відділу освіти також проводять у садочку службове розслідування. Батько Маргарити переказує слова одного з фахівців, мовляв, представники батьківського комітету "вирішили оголосити йому війну".
Нагадаємо інцидент стався в дитячому садку № 42 "Перлинка". Дитині не дали подарунок на 8 березня, бо батьки відмовилися здавати кошти до "фонду групи". Вихователі цим не обмежилися і надіслали батькам фото, де їхнє дитя сидить самотнє, поки інші граються гуртом.
Поголос про інцидент дійшов до президента, який і доручив передати маленькій Маргариті гостинець, що й виконав голова Чернівецької ОДА Сергій Осарчук.