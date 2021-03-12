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Отец - жлоб: скандальный папа из черновицкого детсада жалуется на унижения

Новина українською → Черновцы, Пятница 12 марта 2021 14:08
Отец - жлоб: скандальный папа из черновицкого детсада жалуется на унижения Скандал в детсаду Черновцов (фото: коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

После громкого скандала в детском саду "Перлинка" №42 города Черновцы отец ребенка Игорь Лесько жалуется, что его унижают. Мужчина отмечает, что к его дочери Маргариты отношение в садике нормальное, а сам он стал жертвой травли.

Об этом пишет hromadske.ua.

Скандальную славу папа получил, когда предал огласке ситуацию, что произошла накануне 8-го марта. Девочке не вручили подарок, потому что родители отказались сдавать деньги на это.

"Тезисы такие: "Отец - жлоб", "Надо быть как все", "Твоему ребенку подарки ты должен покупать", "Отец пиарится на травмах ребенка". Если изучить комментарии, легко узнается вектор общественного мнения", - говорит Леско.

Игорь добавил, что не планирует переводить Маргариту в другое заведение, хотя на него и давит родительский комитет.

"Члены родительского комитета сделают все, чтобы нас оттуда выжить", - добавил папа девочки.

Выговор за нарушение педагогической этики получила воспитательница, а администрация детсада создала комиссию, которая изучает, действительно был буллинг.

Специалисты отдела образования также проводят в садике служебное расследование. Отец Маргариты пересказывает слова одного из специалистов, мол, представители родительского комитета "решили объявить ему войну".

Напомним, инцидент произошел в детском саду № 42 "Перлинка". Ребенку не дали подарок на 8 марта, потому что родители отказались сдавать средства в "фонд группы". Воспитатели этим не ограничились и прислали родителям фото, где их ребенок сидит одиноко, пока другие играют вместе.

Молва об инциденте дошла до президента, и он поручил передать маленькой Маргарите гостинец, что и исполнил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осарчук.

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