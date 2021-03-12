Батько - жлоб: скандальний тато з чернівецького дитсадка скаржиться на приниження

Після гучного скандалу в дитсадку "Перлинка" №42 міста Чернівці батько дитини Ігор Лесько скаржиться, що його принижують. Чоловік зазначає, що до його доньки Маргарити ставлення в садочку нормальне, а сам він став жертвою цькування.

Про це пише hromadske.ua.

Скандальної слави тато набув, коли розголосив ситуацію, що сталася напередодні 8-го березня. Дівчинці не вручили подарунок, бо батьки відмовилися здавати на це гроші.

"Тези такі: "Батько - жлоб", "Треба бути як всі", "Твоїй дитині подарунки повинен купувати ти", "Батько піариться на травмах дитини". Якщо вивчити коментарі, легко впізнається вектор громадської думки", - каже Лесько.

Ігор додав, що не планує переводити Маргариту до іншого закладу, хоча на нього й тисне батьківський комітет.

"Члени батьківського комітету зроблять все, щоб нас звідти вижити", - додав тато дівчинки.

Догану за порушення педагогічної етики отримала вихователька, а адміністрація дитсадка створила комісію, яка вивчає, чи справді був булінг.

Фахівці відділу освіти також проводять у садочку службове розслідування. Батько Маргарити переказує слова одного з фахівців, мовляв, представники батьківського комітету "вирішили оголосити йому війну".