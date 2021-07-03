Отдыхающих на Азовском море настигла новая напасть: что это и как уберечься (фото)

В курортном поселке Кирилловка на Азовском море отдыхающие жалуются на нашествие комаров. Отмечают, что в этом году насекомых очень много.
Об этом сообщили участники Facebook-сообщества "Любимая Кирилловка".
Так, сегодня, 3 июля, пользовательница соцсети из Запорожья спросили у участников сообщества: как дела с комарами?
В комментариях пользователи рассказали, что насекомых сейчас очень много, они кусают ночью и даже днем.
Фото: в курортной Кирилловке нашествие комаров (facebook.com/Любимая Кирилловка)
Также пользователи отмечают, что медузы также есть, но их количество не критично. Кроме того, пишут, что отдыхающим необходимо запастись защитой от комаров, ведь их в этом году много.
Отметим, что такая ситуация, судя по отзывам туристов, наблюдается не только в указанном населенном пункте, а на многих курортах Азовского моря.
Природные спреи от комаров изготавливают на основе эфирных масел. Комары очень не любят аромата мелиссы, герани, розмарина, мяты и лаванды, поэтому лучше выбирать средства от насекомых именно с такой основой.
Нельзя наносить средства от комаров на поврежденную кожу, следует избегать попадания спрея или крема в глаза и рот.
Кроме того обязательно стоит смывать средство от насекомых с кожи, когда его действие уже не требуется.
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