Отдыхающих на Азовском море настигла новая напасть: что это и как уберечься (фото)

Так, сегодня, 3 июля, пользовательница соцсети из Запорожья спросили у участников сообщества: как дела с комарами?

В комментариях пользователи рассказали, что насекомых сейчас очень много, они кусают ночью и даже днем.

Фото: в курортной Кирилловке нашествие комаров (facebook.com/Любимая Кирилловка)

Также пользователи отмечают, что медузы также есть, но их количество не критично. Кроме того, пишут, что отдыхающим необходимо запастись защитой от комаров, ведь их в этом году много.

Комаров очень много

Премного. Даже днем кусают

Центр Кирилловки, частный сектор по вечерам комары есть.

Заедают, вечером просто ужас. Не помню, что бы столько их было в Кирилловке

В этом году везде - и на Арабатке и в Бердянске

Медузы также есть конечно, но совсем не критично. Вода очень теплая и чистая

Их очень много и кусают даже утром и днем. Берите защиту от комаров и чем больше.

Отметим, что такая ситуация, судя по отзывам туристов, наблюдается не только в указанном населенном пункте, а на многих курортах Азовского моря.

Как защититься от комаров?

Природные спреи от комаров изготавливают на основе эфирных масел. Комары очень не любят аромата мелиссы, герани, розмарина, мяты и лаванды, поэтому лучше выбирать средства от насекомых именно с такой основой.

Нельзя наносить средства от комаров на поврежденную кожу, следует избегать попадания спрея или крема в глаза и рот.

Кроме того обязательно стоит смывать средство от насекомых с кожи, когда его действие уже не требуется.