Змеи, медузы и блохи: побережье Азовского моря кишит "сюрпризами"

Курортный сезон на побережьях украинских морей только начался, а отдыхающие уже жалуются на неприятные сюрпризы у воды. В начале лета на пляжах Азовского моря уже зафиксировали змей, медуз и блох.

Змей на побережье Азовского моря увидели в районе Примпосада. Об этом сообщила на Facebook депутат Запорожского облсовета Ирина Славова.

"В том году медузы, в этом – активизировались змеи. Будьте осторожны, так как можно их просто не увидеть", - предупредила Славова.

В комментариях она объяснила, что на берегу появились ветряки, которые начали отпугивать птиц. А птицы уничтожали змей. Теперь змеи спокойно размножаются на пляжах.

Однако пользователи рассказали, что змеи на видео не опасные и это ужи. А вот гадюк можно встретить на Обиточной косе – там немного людей, а вот мышевидных грызунов, которыми любят лакомиться змеи, много.

Гадюку можно определить по зигзагообразному рисунку на спине, и они намного меньше ужей по размеру.

В Кирилловке заметили первых медуз. Они обосновались на Федотовой косе и попали в объектив блогера Александра Визуала, который гулял по берегу после сильного шторма. Стоит отметить, что медуза была мертвая.

Первые медузы на побережье Азовского моря

Еще одну напасть в Азовском море показал Vitaliano Almazati. Он сообщил, что в воде появились морские блохи, которые кусаются и не дают спокойно поплавать.

"Их в море сейчас очень много. Больно кусаются, неприятно. Есть по всему пляжу, маленькие и большие. Все море в этих блохах, полностью все побережье. Люди купаются, но они щипают", - так прокомментировал мужчина нашествие ракообразных.

В Азовском море активизировались морские блохи