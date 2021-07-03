Відпочивальників на Азовському морі наздогнала нова напасть: що це і як вберегтися (фото)

В курортному селищі Кирилівка на Азовському морі відпочивальники скаржаться нашестя комарів. Зазначають, що цьогоріч комах дуже баагто.
Про це повідомили учасники Facebook-спільноти "Любимая Кирилловка".
Так, сьогодні, 3 липня, користувачка соцмережі із Запоріжжя запитали в учасників спільноти: як справи з комарами?
У коментарях користувачі розповіли, що комах зараз дуже багато, вони кусають вночі і навіть вдень.
Фото: у курортній Кирилівці нашестя комарів (facebook.com/Любимая Кирилловка)
Також користувачі зазначають, що медузи також є, але їх кількість не критична. Окрім того, пишуть, що відпочивальникам необхідно запастися захистом від комарів, адже їх цьогоріч багато.
Зазначимо, що така ситуація, судячи з відгуків туристів, спостерігається не тільки у вказаному населеному пункті, а на багатьох курортах Азовського моря.
Природні спреї від комарів виготовляють на основі ефірних олій. Комарі дуже не люблять аромату меліси, герані, розмарину, м'яти та лаванди, тому краще обирати засоби від комах саме з такою основою.
Не можна наносити засоби від комарів на пошкоджену шкіру, варто уникати потрапляння спрею чи крему в очі та рот.
Окрім того обов’язково варто змивати засіб від комах зі шкіри, коли його дія вже не потрібна.
Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці катер з туристами почало відносити у відкрите море.
Також ми писали, до чого готуватися туристам, плануючи відпочинок у Кирилівці влітку.