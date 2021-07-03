Відпочивальників на Азовському морі наздогнала нова напасть: що це і як вберегтися (фото)

Так, сьогодні, 3 липня, користувачка соцмережі із Запоріжжя запитали в учасників спільноти: як справи з комарами?

У коментарях користувачі розповіли, що комах зараз дуже багато, вони кусають вночі і навіть вдень.

Фото: у курортній Кирилівці нашестя комарів (facebook.com/Любимая Кирилловка)

Також користувачі зазначають, що медузи також є, але їх кількість не критична. Окрім того, пишуть, що відпочивальникам необхідно запастися захистом від комарів, адже їх цьогоріч багато.

Комарів дуже багато

Дуже багато. Навіть вдень кусають

Центр Кирилівки, приватний сектор вечорами комарі є.

Заїдають, ввечері просто жах. Не пам'ятаю, що б стільки їх було в Кирилівці

В цьому році скрізь - і на Арабатці та в Бердянську

Медузи також є звичайно, але зовсім не критично. Вода дуже тепла і чиста

Їх є дуже багато і кусають навіть вранці й вдень. Беріть захист від комарів і чим більше.

Зазначимо, що така ситуація, судячи з відгуків туристів, спостерігається не тільки у вказаному населеному пункті, а на багатьох курортах Азовського моря.

Як захиститися від комарів?

Природні спреї від комарів виготовляють на основі ефірних олій. Комарі дуже не люблять аромату меліси, герані, розмарину, м'яти та лаванди, тому краще обирати засоби від комах саме з такою основою.

Не можна наносити засоби від комарів на пошкоджену шкіру, варто уникати потрапляння спрею чи крему в очі та рот.

Окрім того обов’язково варто змивати засіб від комах зі шкіри, коли його дія вже не потрібна.