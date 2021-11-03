Отдыхал в Карпатах: во Львове спасли маленького мальчика, который едва не потерял палец
Во Львове врачи спасли 3-летнего Тимофея, который во время отдыха в Карпатах серьезно поранился. К счастью, ребенку удалось сохранить палец.
Об этом сообщили в Клинической Больнице скорой медицинской помощи города Львова.
Как мальчик травмировал палец
Медики рассказали, что 3-летний Тимофей вместе со своими родителями отдыхал в Карпатах, где со своим другом играл во дворе и из любопытства сунул руку в соломорезку.
Как следствие, ребенку почти полностью оторвало указательный палец. Отмечается, что в пятницу, 29 октября, Тимофея госпитализировали в больницу Львова. Там медики срочно провели микрохирургическое вмешательство - реконструкцию фаланги пальчика.
В частности, операцию проводили с помощью современного микроскопа, ведь нервные окончания на фаланге пальца чрезвычайно мелкие.
Мальчику восстановили все структуры фаланги пальчика, и уже в среду, 3 ноября, выписали домой. Сейчас ребенка ждет длительное лечение.
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