Відпочивав у Карпатах: у Львові врятували маленького хлопчика, який ледь не втратив палець

У Львові лікарі врятували 3-річного Тимофія, який під час відпочинку у Карпатах серйозно поранився. На щастя, дитині вдалось зберегти палець.

Про це повідомили в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Як хлопчик травмував палець

Медики розповіли, що 3-річний Тимофій разом зі своїми батьками відпочивав у Карпатах, де зі своїм другом грався у дворі та з цікавості запхав руку до січкарні.

Як наслідок, дитині майже повністю відірвало вказівний палець. Зазначається, що у п'ятницю, 29 жовтня, Тимофія госпіталізували у лікарню Львова. Там медики терміново провели мікрохірургічне втручання - реконструкцію фаланги пальчика.

Зокрема, операцію проводили за допомогою сучасного мікроскопа, адже нервові закінчення на фаланзі пальця надзвичайно дрібні.

Хлопчику відновили всі структури фаланги пальчика, і вже у середу, 3 листопада, виписали додому. Наразі дитину чекає тривале лікування.