Похудел на 20 килограммов и не может есть: в Одессе мужчина получил инвалидность после "легкой" операции

В Одессе мужчина после перенесенной на пищеводе операции стал инвалидом третьей группы. В частности, сейчас он тяжело перемещается по квартире и испытывает боли во время приема пищи. Поэтому он во всем обвиняет медика.

Как прошла операция

Так, Геннадию Червенкову 34 года, раньше он весил 90 килограммов. Однако в какой-то момент он заболел и решил пройти обследование, где ему поставили диагноз аксиальная грыжа пищевода. По его словам, он чувствовал боль в правом подреберье.

Операцию должен был проводить врач М. В Интернете мужчина нашел за него множество положительных отзывов. Сначала ему пообещали, что операция продлится три часа и будет стоить 500 долларов. Однако, в результате ее делали шесть часов и сказали, что никаких осложнений после нее быть не должно.

"Когда меня выписали из больницы, мне начало становиться плохо: тошнило, было чувство распирания, я даже не мог вырвать. Начал стремительно терять вес. Забегу вперед и скажу, что за пол года похудел на 20 килограммов. Через два месяца после того, как пропил множество таблеток и они мне не помогли, мне предложили сделать вторую операцию", - говорит Геннадий.

Геннадий Червенков (tsn.ua)

Поэтому снова ложиться на операционный стол мужчина отказался и его лечили медикаментозно. Однако никакого результата это не приносило.

"Я ему говорил, что у меня престарелые родители, жена учится в медуниверситете, мне нельзя болеть, надо зарабатывать деньги. А он мне: "Продай машину, возьми кредит". Я начал ходить по другим врачам. Попал в областную больницу к хирургу. Он сказал, что операцию, которую сделал М., вообще не нужно было делать. У меня была другая проблема. Пообещал все исправить", - добавляет Геннадий.

Геннадий Червенков с женой (tsn.ua)

Поэтому мужчина согласился лечь на повторную операцию, которая длилась полтора часа. На этот раз ее проводил медик из областной больницы. Однако и это вмешательство не дало результата.

Кроме того, в клинике, где работает М., собрали консилиум, который его "отмазал". Но что самое интересное, Геннадий - пятая жертва.

Что известно о других "жертвах"

Так, о своей проблеме Геннадий Червенков написал в группе "Белый и черный список врачей, клиник, аптек Одессы". Впоследствии под публикацией собрались люди, которые сообщали о своих неудачных попытках преодолеть ту или иную болезнь.

"Мою маму, которой 72 года, беспокоила изжога и отрыжка. В 2018 году нашли грыжу диафрагмы первой степени. По совету гастроэнтеролога мать пошла на консультацию к Г. Пришли, ее обследовали и на следующий день назначили операцию. В 12 часов ее забрали в операционную. Когда через 1,5 часа я увидела врача, Бегущего по коридору, спросила, завершилась ли уже процедура, на что услышала, что они еще не начинали и он сильно занят", - писала в группе одна из женщин.

Она добавила, что операция закончилась около 19:00. Стоимость лечения стоила 30 тысяч гривен.

В комментариях пользователи написали, что врач М. гордится своими заслугами и постоянно о них говорит. Об этом рассказал и Геннадий Червенков, и еще четыре человека, которые проходили лечение у врача. Подтверждает это и дочь 72-летней пациентки.

"Когда мы выписывались, он предложил мне написать в Интернете восторженный отзыв о нем и его отделения. А чтобы я сильно не беспокоилась, сам текст уже подготовил", - отметила женщина.

Как отреагировал врач

По словам медика, Геннадий Червенков получил официальный ответ от университета. Мол, никакого халатного отношения и врачебной ошибки в действиях врача зафиксировано не было.

"Приходил в клинику, провоцировал, я даже вызвал полицию и писал заявление. А насчет отзывов. Ну и что, мало ли кто и что пишет в Facebook. У меня 500 операций в год и 500 отрицательных отзывов на год я не получаю. Я куратор клиники, профессор, человек с 20-летним опытом. А то, что неадекватные люди написали жалобу, то что теперь", - заявил врач Андрей М.