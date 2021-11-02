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В Днепре ребенок проглотил булавку: врачи спасли необычным способом (фото)

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Днепр, Вторник 02 ноября 2021 20:48
В Днепре ребенок проглотил булавку: врачи спасли необычным способом (фото) Ребенок проглотил булавку в Днепре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре в больницу попал ребенок с булавкой в дыхательных путях. В частности, шпилька успела подколоться к трахее, что затруднило ее извлечение.

Об этом рассказали на странице Днепропетровской областной детской больницы.

Как медики спасали ребенка

Так, ребенок проглотил булавку, и во время диагностического эндоскопического исследования оказалось, что она подкололась к трахее.

В частности, доставали посторонний предмет целая бригада медиков. Сначала они пытались ее достать с помощью "петли", но шпилька начала "мигрировать" вниз дыхательными путями. Там до правого бронха она підкололася к сегментарной бронхи и через неосторожное движение могло стать причиной осложнений.

По словам медиков, они просчитали разные варианты развития событий и приняли крайне нестандартное решение, а именно ввести через жесткий бронхоскоп гибкий бронхоскоп.

В Днепре ребенок проглотил булавку: врачи спасли необычным способом (фото)В Днепре ребенок проглотил булавку: врачи спасли необычным способом (фото)В Днепре ребенок проглотил булавку: врачи спасли необычным способом (фото)

Медики без операции достали из бронхов ребенка булавку (facebook.com/odkl.org)

Поэтому после некоторых осторожных и медленных манипуляций им удалось удалить злосчастную шпильку из дыхательных путей маленького пациента и почти не травмируя слизистую ни бронха, ни трахеи.

Маленький пациент пробыл ночь в больнице, а наутро его выписали домой.

"Всего участие в этой остросюжетной "спецоперации" сверхсложного удаления инородного тела принимали почти два десятка специалистов Днепропетровской областной детской клинической больницы - анестезиологи, реаниматологи, хирурги, эндоскописты", - написали медики.

Ранее мы сообщали, что в Днепре врачи спасли роженицу с коронавирусом и онкологией.

Также мы писали, что на Закарпатье ребенок едва не умер от игрушки.

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