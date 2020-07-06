Відпочинок на курорті: як не стати жертвою шахраїв, які "здають" житло

Відпочинок на курорті (фото: РБК-Україна)

Експерти розповіли, як не потрапити в руки шахраїв-орендодавців

В Україні зараз сезон відпусток у самому розпалі. Багато людей вибирають собі відпочинок в санаторіях, базах відпочинку, готелях біля моря, або ж самостійно шукають житло. При цьому досить часто українці стикаються з псевдо-орендодавцями, які виманюють гроші, і не надають ніякого житла.

Експерти розповіли, як не стати жертвою шахраїв, які розміщують свої оголошення про здачу житла в мережі. Адже у зловмисників така схема "розводу" дуже популярна. Про це йдеться у програмі "Сніданок з 1+1".

Шахраї недовго користуються банківською картою, на яку просять скинути передоплату за 1 день житла. Також вони швидко змінюють SIM-карти на телефоні, і видаляють оголошення про оренду житла.

"В Україні ринок оренди хаотичний, він не санкціонований. Краще користуватися все ж перевіреними сервісами. Вони вже беруть на себе перевірку об'єкту та власника. Втім, на таких сервісах немає, напевно, 60 відсотків курортної нерухомості України", - заявила експерт з нерухомості Вікторія Берещак-Нікітенко.

Шахраї вміло маскуються серед справжніх орендодавців, і вони не бояться ні конфіскація майна, ні 12 років позбавлення волі. При цьому сліди своїх афер вони замітають швидко.

Тому єдиний спосіб убезпечити себе - це підписати договір, в якому повинні бути реквізити сторін, паспортні дані, ПІБ, прописка та інформація про кошти.

Такий договір укладається в онлайні. Також потрібно зробити скан-копію паспорта. Таким чином ви зможете убезпечити себе. Адекватний орендодавець теж повинен піти вам на поступки тому що це ризики з обох сторін.

Нагадаємо, в Україні з'явилася нова схема шахрайства з квартирами.

Раніше у Києві шахраї продавали фальшиві ліки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук