Отдых в Кирилловке: что сейчас происходит на популярном курорте

В Украине лето в самом разгаре, а людей на местных курортах становится все больше по сравнению с началом июня. Поселок городского типа Кирриловка на Азовском море не исключение. Сюда уже приехало многочисленное количество туристов для того, чтобы насладиться летним отпуском и отдохнуть на бергу моря.

Так, в сети появилось видео, на котором показали, что сейчас происходит на курорте, сколько там людей, и есть ли медузы в море. Как оказалось, людей в Кирилловке достаточно много, пляжи совсем не безлюдные, но есть и приятный момент - медуз нет.

Автор видео прошелся с камерой своего жилья до пляжа. На улицах мы можем наблюдать множество людей, на базарчике идет бойкая торговля, царит обычная курортная атмосфера.

Как рассказывает сам мужчина на видео, вода в море не супер-чистая, ее цвет мутноватый.

Отдых в Кирилловке (YouTube)

В комментариях к видео украинцы отметили, что медузы в Азовском море сейчас все-таки есть.

Сейчас отдыхаю на Федотовой Косе. Поверьте, медузы появились. Их пока немного, но они есть... Просто, смотря где вы отдыхаете. В каких то местах скорее всего нет медуз, а у нас есть. Но они есть и это 100%.

Сейчас отдыхаем на федотовой косе, медуз утром было очень много, купались в 7 утра.

Стрелковое. Сегодня медуз полно. Маленькие, большие, какие хотите.

Как мы ранее писали, на популярных курортах в Украине начали снижать цены на жилье.