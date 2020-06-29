Відпочинок в Кирилівці: що зараз відбувається на популярному курорті

В Україні літо в самому розпалі, а людей на місцевих курортах стає все більше порівняно з початком червня. Селище міського типу Кирилівка на Азовському морі не виняток. Сюди вже приїхало численна кількість туристів для того, щоб насолодитися літньою відпусткою і відпочити на березі моря.

Так, в мережі з'явилося відео, на якому показали, що зараз відбувається на курорті, скільки там людей, і є медузи у море. Як виявилося, людей в Кирилівці досить багато, пляжі зовсім не безлюдні, але є і приємний момент - медуз немає.

Автор відео пройшовся з камерою свого житла до пляжу. На вулицях ми можемо спостерігати безліч людей, на базарчику йде жвава торгівля, панує звичайна курортна атмосфера.

Як розповідає сам чоловік на відео, вода в морі не суперчиста, її колір мутнуватий.

Відпочинок в Кирилівці (YouTube)

У коментарях до відео українці відзначили, що медузи в Азовському морі зараз все-таки є.

Зараз відпочиваю на Федотовій Косі. Повірте, з'явилися медузи. Їх поки небагато, але вони є... Просто, дивлячись де ви відпочиваєте. У якихось місцях швидше за все немає медуз, а у нас є. Але вони є і це 100%.

Зараз відпочиваємо на Федотовій косі, медуз вранці було дуже багато, купалися о 7 ранку.

Стрілкове. Сьогодні медуз повно. Маленькі, великі, які хочете.

Як ми раніше писали, на популярних курортах в Україні почали знижувати ціни на житло.