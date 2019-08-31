Отдых в Кирилловке: в сети показали свежие фото с курорта

В сети опубликовали яркие и красочные фото из курорта Кирилловка, который находится на Азовском море. Судя по всему, перед 1 сентября туристы покинули место летнего отдыха и вернулись домой. Отметим, что в поселке сейчас прекрасная погода, температура воздуха днем составляет + 29 градусов, а температура воды в море - комфортная, +24 градуса.

В последний день лета 2019 на пляжах Кирилловки не очень много людей, судя по фото, которые сделаны с помощью онлайн-камер.

Снимки сделаны в 09.30 утра 31 августа.

Фото: Кирилловка рано утром 31 августа (скриншот с камер)

Напомним, что совсем недавно на курорте бушевал шторм. Волны были настолько сильные, что смыли почти всю линию пляжей поселка. Погода показала свой характер и преподнесла отдыхающим неприятный сюрприз.

Кстати, на известном украинском курорте Кирилловка произошел скандал. На территории Федотовой косы базы отдыха сливали в море и песок нечистоты.

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