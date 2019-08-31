Відпочинок в Кирилівці: в мережі показали свіжі фото з курорту

В мережі опублікували яскраві і барвисті фото з курорту Кирилівка, який знаходиться на Азовському морі. Судячи з усього, перед 1 вересня туристи залишили місце літнього відпочинку і повернулися додому. Відзначимо, що в селищі зараз чудова погода, температура повітря вдень становить + 29 градусів, а температура води в морі - комфортна, +24 градуси.

В останній день літа 2019 на пляжах Кирилівки не дуже багато людей, судячи з фото, які зроблені за допомогою онлайн-камер.

Знімки зроблені в 09.30 ранку 31 серпня.

Фото: Кирилівка рано вранці 31 серпня (скріншот з камер)

Нагадаємо, що зовсім недавно на курорті бушував шторм. Хвилі були настільки сильні, що змили майже всю лінію пляжів селища. Погода показала свій характер і піднесла відпочиваючим неприємний сюрприз.

До речі, на відомому українському курорті Кирилівка стався скандал. На території Федотової коси бази відпочинку зливали в море і пісок нечистоти.

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