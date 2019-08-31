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Отдых в Кирилловке: в сети показали свежие фото с курорта

STYLERЖизнь    31.08.2019 - 16:49
Отдых в Кирилловке: в сети показали свежие фото с курорта
Фото: Кирилловка (wikipedia.org)

Популярный курорт на Азовском море выглядит прекрасно в последний день уходящего лета

В сети опубликовали яркие и красочные фото из курорта Кирилловка, который находится на Азовском море. Судя по всему, перед 1 сентября туристы покинули место летнего отдыха и вернулись домой. Отметим, что в поселке сейчас прекрасная погода, температура воздуха днем составляет + 29 градусов, а температура воды в море - комфортная, +24 градуса.

В последний день лета 2019 на пляжах Кирилловки не очень много людей, судя по фото, которые сделаны с помощью онлайн-камер.

Снимки сделаны в 09.30 утра 31 августа.

Отдых в Кирилловке: в сети показали свежие фото с курортаОтдых в Кирилловке: в сети показали свежие фото с курортаОтдых в Кирилловке: в сети показали свежие фото с курортаФото: Кирилловка рано утром 31 августа (скриншот с камер)

Напомним, что совсем недавно на курорте бушевал шторм. Волны были настолько сильные, что смыли почти всю линию пляжей поселка. Погода показала свой характер и преподнесла отдыхающим неприятный сюрприз.

Кстати, на известном украинском курорте Кирилловка произошел скандал. На территории Федотовой косы базы отдыха сливали в море и песок нечистоты.

Читайте также, на популярном курорте под Запорожьем произошло массовое отравление.

Кирилловку накрыл сильный шторм: море смыло пляжи (видео) Осторожно, не вступите: в Кирилловке скандал из-за слива фекалий в море
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