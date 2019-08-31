ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відпочинок в Кирилівці: в мережі показали свіжі фото з курорту

STYLERЖиття    31.08.2019 - 16:49
Відпочинок в Кирилівці: в мережі показали свіжі фото з курорту
Фото: Кирилівка (wikipedia.org)

Популярний курорт на Азовському морі виглядає чудово в останній день літа

В мережі опублікували яскраві і барвисті фото з курорту Кирилівка, який знаходиться на Азовському морі. Судячи з усього, перед 1 вересня туристи залишили місце літнього відпочинку і повернулися додому. Відзначимо, що в селищі зараз чудова погода, температура повітря вдень становить + 29 градусів, а температура води в морі - комфортна, +24 градуси.

В останній день літа 2019 на пляжах Кирилівки не дуже багато людей, судячи з фото, які зроблені за допомогою онлайн-камер.

Знімки зроблені в 09.30 ранку 31 серпня.

Відпочинок в Кирилівці: в мережі показали свіжі фото з курортуВідпочинок в Кирилівці: в мережі показали свіжі фото з курортуВідпочинок в Кирилівці: в мережі показали свіжі фото з курортуФото: Кирилівка рано вранці 31 серпня (скріншот з камер)

Нагадаємо, що зовсім недавно на курорті бушував шторм. Хвилі були настільки сильні, що змили майже всю лінію пляжів селища. Погода показала свій характер і піднесла відпочиваючим неприємний сюрприз.

До речі, на відомому українському курорті Кирилівка стався скандал. На території Федотової коси бази відпочинку зливали в море і пісок нечистоти.

Читайте також, на популярному курорті під Запоріжжям сталося масове отруєння.

Кирилівку накрив сильний шторм: море змило пляжі (відео) Обережно, не вступіть: в Кирилівці скандал через злив фекалій у море
Новини України курорт
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся