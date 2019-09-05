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Отдых в Кирилловке: на курорте появилось полезное ноу-хау

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 19:19
Отдых в Кирилловке: на курорте появилось полезное ноу-хау
Фото: Кирилловка

Данные погодной станции обновляются каждые пять минут

В Кирилловке, которая находится в Запорожской области, появилась погодная станция. Она отображает погоду в регионе на данный момент. Об этом информируют местные СМИ.

По задумке разработчиков, оборудование со станции будет передавать данные о погоде каждые пять минут и показывать их в реальном времени. Информация будет показана на сайте НИАП "Кирилловка.Укр".

Туристы смогут узнавать правдивую информацию о погоде, температуре воздуха и моря, скорости и направлению ветра и другое.

"Наши отдыхающие с помощью пляжных веб-камер уже смогли убедиться в том, что ситуация относительно количества медуз — фейк, и побережье не завалено медузами, отдыхающие спокойно купались и загорали даже в моменты, когда некоторое количество медуз и появлялось на побережье. Погодная станция - это еще один шаг курорта навстречу потребителю - мы сможем донести больше данных из первых рук", - прокомментировал Евгений Смельчаков, главный редактор НИАП "Кирилловка.Укр".

Отдых в Кирилловке: на курорте появилось полезное ноу-хауИллюстративное фото (49000.com.ua)

Метеоданные доступные пока только в тестовом виде. В ближайшее время будет разработан специальный интерфейс для репрезентации погодных показателей в виде графиков.

Как мы ранее писали, в сети показали свежие фото с курорта Кирилловка.

Кстати, на известном украинском курорте Кирилловка произошел скандал. На территории Федотовой косы базы отдыха сливали в море и песок нечистоты.

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