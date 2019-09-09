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На відомий український курорт обрушився нищівний шторм (відео)

STYLERЖиття    09.09.2019 - 16:32
На відомий український курорт обрушився нищівний шторм (відео)
Сильний шторм в Кирилівці (фото: колаж РБК-Україна)

Відпочиваючих в Кирилівці розполохали погодні умови

Сильний шторм зіпсував відпочинок туристам в Кирилівці Запорізької області. Відпочиваючим довелося покинути пляж і набережну через потужний вітер, який здував все на своєму шляху і підняв високі хвилі.

Крім того, вода з берега вийшла на десятки метрів, але є й ті, хто не боїться сильного вітру. Деякі люди із задоволенням заходили у воду, яка зберігається на рівні 22 градусів.

Синоптики відпочиваючих поки порадувати нічим не можуть, оскільки очікується, що сильний вітер протримається ще як мінімум три дні.

Сильний шторм в Кирилівці (відео: YouTube/КреативныйМах)

Нагадаємо, що ще на днях в Кирилівці було помічено багато відпочиваючих, які засмагали на пляжі і насолоджувалися оксамитовим сезоном.

Раніше повідомлялося про те, що в Кирилівці встановили погодну станцію. Станція передає дані про погоду кожні п'ять хвилин і відображає їх у реальному часі. Інформація буде показана на сайті НИАП "Кирилівка.Укр".

Ми також писали про те, що Кирилівці вибухнув скандал через зливу фекалій в море. Зливають нечистоти через прокладені труби, які проходять під дорогами.

Активісти заявили, що фекалії зливають просто під ноги відпочиваючим. Через це на пляжі дуже неприємний запах, який поширився по всій Кирилівці.

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