ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відпочинок в Кирилівці: на курорті з'явилося корисне ноу-хау

STYLERЖиття    05.09.2019 - 19:19
Відпочинок в Кирилівці: на курорті з'явилося корисне ноу-хау
Фото: Кирилівка

Дані погодної станції оновлюються кожні п'ять хвилин

У Кирилівці, яка знаходиться в Запорізькій області, з'явилася погодна станція. Вона відображає погоду в регіоні на даний момент. Про це інформують місцеві ЗМІ.

За задумом розробників, обладнання зі станції буде передавати дані про погоду кожні п'ять хвилин і показувати їх в реальному часі. Інформація буде показана на сайті НІАП "Кирилівка.Укр".

Туристи зможуть дізнаватися правдиву інформацію про погоду, температуру повітря і моря, швидкості і напряму вітру та інше.

"Наші відпочиваючі з допомогою пляжних веб-камер вже змогли переконатися в тому, що ситуація щодо кількості медуз — фейк, і узбережжя не завалено медузами, відпочиваючі спокійно купалися і засмагали навіть в моменти, коли деяка кількість медуз і з'являлася на узбережжі. Погодна станція - це ще один крок курорту назустріч споживачеві - ми зможемо донести більше інформації з перших рук", - прокоментував Євген Смельчаков, головний редактор НИАП "Кирилівка.Укр".

Відпочинок в Кирилівці: на курорті з'явилося корисне ноу-хауІлюстративне фото (49000.com.ua)

Метеодані доступні поки тільки в тестовому вигляді. Найближчим часом буде розроблений спеціальний інтерфейс для репрезентації погодних показників у вигляді графіків.

Як ми раніше писали, у мережі показали свіжі фото з курорту Кирилівка.

До речі, на відомому українському курорті Кирилівка стався скандал. На території Федотової коси бази відпочинку зливали в море і пісок нечистоти.

На популярному українському курорті застрелили відпочивальника: подробиці НП (відео) Відпочинок в Кирилівці: в мережі показали свіжі фото з курорту
Новини України курорт
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся