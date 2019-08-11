Отдых в бархатный сезон: лучшие предложения из Украины

Отдых осенью 2019 – цены и лучшие направления из Украины (иллюстративное фото: pixabay.com)

Отдых осенью выходит намного дешевле, чем в летний период

Отдых осенью планируют, как правило, те, кто не любит забитые людьми пляжи, а также хочет провести отдых без сумасшедших наценок. Кроме того, бархатный сезон – это время самой приятной погоды. Куда и за сколько можно отправиться перевести дух в начале осени, рассказывает "Сегодня".

Популярные курорты

Сентябрь и октябрь – время, когда на самых популярных среди украинцев курортах спадает жара – Турции и Египте. Вместе с тем туристические фирмы распродают билеты немного дешевле. Туроператоры анонсируют, что снижение будет традиционным – 5-10%. К началу октября семидневный отдых в турецком Кемере обойдется для двоих всего в 15 тыс. грн (сегодня ее стоимость — около 18 тыс). Эта сумма включает перелет, номер в трехзвездочном отеле и завтраки. А вот семидневный отдых в Анталии в пятизвездочной гостинице прямо у моря будет стоить уже 35 тыс. грн (в августе — 43 тыс.). Этот вариант предполагает дополнительно систему безлимитного питания "все включено", дадет пользоваться бассейнами, сауной и теннисным кортом, и каждый день развлекают аниматоры.

В египетском Шарм-эш-Шейхе трехзвездочный недельный отдых с all inclusive обойдется около 20 тыс. грн (сейчас — 24 тыс.) за двоих. Повысив бюджет поездки всего на 3—4 тыс., можно рассчитывать и на четырехзвездочный отель. Если хотите отдохнуть в пятизвездочном отеле в Макаде Бее, Эль-Гуне и Хугарде, стоит выделить на отдых более 30 тыс.

Отдых осенью 2019 – цены и лучшие направления из Украины (иллюстративное фото: pixabay.com)

Европейское направление

Тем, кто любит европейские достопримечательности в бархатный сезон, можно отправиться в Грецию и Черногорию. В это время вода в Средиземном, Балеарском, Адриатическом, Тирренском и Эгейском море, а также Альборане все еще теплая (температура воды до +22). Однако, за счет снижения температуры воздуха (редко выше +26) цены на путевки не так кусаются. Если в августе неделя в двухзвездочном отеле на Крите будет стоить 23 тыс. грн для двоих, то в октябре будет дешевле на 2—4 тыс. грн. Сумма включает перелет, отель с завтраками. За отпуск в Кассандре в пятизвездочном отеле с полным пансионом и пляжем рядом придется отдать уже 32 тыс. грн (в августе — 38 тыс.).

Немного дешевле обойдется туристам Черногория в сентябре. Семидневный отдых в простеньком отеле в Будве будет стоить 17 тыс. грн (в августе — 19 тыс.) за двоих. Цена включает перелет, но нет питания. Впрочем, более роскошный вариант можно найти и за 26 тыс. грн за двоих. Эта сумма включает перелет, проживание на вилле на берегу моря и двухразовое питание.

Отдых осенью 2019 – цены и лучшие направления из Украины (иллюстративное фото: pixabay.com)

Для более состоятельных путешественников вполне подойдут Канарские острова. Неделя для двоих тут обойдется в 33 тыс. грн — за эти деньги двоих доставят до острова Тенерифе на самолете, поселят в трехзвездочном отеле и обеспечат завтраками. "Все включено" в более фешенебельных гостиницах обойдется уже в 40—50 тыс. грн.

Турменеджер Владислав Кифарук считает, что в ноябре цены на популярные направления снизятся еще на 10-30%. При этом к концу декабря цены снова взлетят.

Напомним, ранее были названы самые опасные курорты для семейного отдыха.