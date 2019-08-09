Успеть в отпуск: куда украинцы едут на отдых, и как изменилась стоимость туров этим летом

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До конца лета осталось несколько недель. Многие украинцы стараются использовать это время для отпуска. Несмотря на рост стоимости туров, Турция остается самым популярным пляжным направлением для отдыхающих из Украины. Помимо нее, в пятерку самых востребованных стран для отдыха среди наших туристов вошли Египет, Испания, Греция и Болгария.

Те же, кто остались отдыхать в Украине, предпочитают пляжи Одессы, Шацкие озера в Волынской области, короткие поездки по усадьбам левобережной Украины и замкам в западных областях. Где отдыхают украинцы этим летом, и куда стоит отправиться в августе-сентябре – в материале РБК-Украина.

Черногория уступила место Греции

Летом большинство туристов едут к морю. Пользуясь летней погодой, многие стремятся к спокойному и уютному отдыху на морском побережье. Тогда как тех, кто выезжает в горы или покупает активные экскурсии, примерно на 20% меньше, чем "пляжников", уверяют менеджеры туристических фирм.

"В июле 2019 года первая пятерка стран по популярности среди украинцев выглядит следующим образом: Турция, Египет, Испания, Греция, Болгария. По сравнению с прошлым годом Черногория уступила место Греции и выбыла из топ-5", – рассказывает исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш.

В Турции украинцы входят в первую тройку по количеству отдыхающих из других стран. В прошлом году турецкие курорты посетило 704 тысячи организованных украинских туристов. Больше в Турцию на отдых едут только из России и Германии, говорит Григораш.

Летом этого года наши туристы стали чаще ездить в Грецию и Испанию, констатируют туроператоры. Египет летом также пользуется спросом, но все же чаще туда едут осенью или весной, корда температура воздуха не такая высокая, как сейчас.

Владелец турагентства TABU TOUR Максим Циркель подтверждает, что чаще всего этим летом продаются туры в Турцию, Грецию и Испанию. "При этом другие направления, такие как Болгария, Албания, Египет, Хорватия и Черногория также неплохо продаются", - отмечает он. По наблюдениям Максима Циркеля, украинские туристы стали заметно чаще интересоваться более качественным сервисом и более дорогими гостиницами.

"Не могу говорить за весь рынок в целом, но клиенты моей компании стали чаще интересоваться хорошими, рейтинговыми и дорогими отелями. Если в предыдущие годы мы получали множество запросов на самые дешевые предложения, то сейчас картина сильно изменилась. Чаще всего туристы приходят уже с полным пониманием, в какой именно отель они хотят и готовы платить на 100 и даже 200 процентов выше средней цены ради качества", – отметил собеседник.

Отпуск в Украине: новые направления

Летом украинцы активно выезжают в автобусные туры внутри страны на несколько дней. Популярностью пользуются туры, в которые, к примеру, включены посещения сразу нескольких замков на Западной Украине, рассказывают представители туркомпаний. По словам менеджеров туристических фирм, предлагающих подобный маршрут, интерес к этому направлению не снижается уже несколько лет подряд.

Поездку по замкам можно объединить с посещением Львова или Тернополя. Если ехать со Львова, однодневный тур будет стоить от 350-450 гривен. Практически такие же цены на однодневный тур из Киева в Чернигов – около 400-600 гривен. Кроме того, во время поездки можно посетить живописные Голубые озера в Черниговской области, которые тоже становятся все более популярными. К слову, еще три-четыре года назад на берегах этих озер было немного отдыхающих, теперь пляжи в выходные дни практически заполнены.

Но в отпуск на 5-14 дней украинцы все же едут на море. Гид и владелец турфирмы "Киевские фрески" Анжела Савченко отметила, что традиционно летом подавляющее большинство украинцев, решившие отдыхать в Украине, едут загорать, к примеру, в Одессу.

"Едут также в Карпаты, где тихо и где красивая природа. Популярны и Шацкие озера на Волыни. Из наших трех экскурсионных маршрутов, в которые были включены сплав на байдарках, выезд был один. Однако на него был аншлаг", – вспоминает она.

Популярными для летних поездок остаются Гоголевские места на Полтавщине. "В рамках такого тура есть оригинальная ночная экскурсия и посещение усадьбы писателя, предлагается и сплав-маршрут по реке. В такой тур многие ехали по второму разу", – рассказывает гид.

По ее словам, многие все еще скептически относятся к программам, которые предлагают небольшие турфирмы. Вместо этого чаще выбирают широко разрекламированные маршруты.

"Украинцы традиционно цепляются за известное и боятся неизвестного. Но за последние пару лет прибавилось много новых маршрутов, в частности – водных. Развиваются туры со сплавами на байдарках, каяках, катамаранах. У нас добавились сплавы по рекам Волынского Полесья: реках Стоход, Припять, Случь. Но есть не только Западная Украина. Теперь на байдарках можно сплавляться по рекам Псел, Ворскла, Сейм", - говорит Анжела Савченко.

Сплавы на байдарках, несмотря на стереотипы об их экстремальности, длятся всего по четыре часа, и в них используют несложные в управлении туристические байдарки, добавляет гид: "Для сплавов можно выбрать спокойные реки – Псел и Ворсклу. А вот Сейм и Десна – стремительные. Туда стоит идти, имея хотя бы элементарный опыт сплавов".

Цены снова растут

В этом году стоимость туров выросла как на зарубежные морские курорты, так и на отдых в Украине. Пляжные туры стали дороже примерно на 10-15% в сравнении с прошлым годом, говорят опрошенные РБК-Украина отраслевые эксперты.

"Турецкие отельеры в этом году перешли с долларов на евро, и это направление подорожало на 10-15%. Это делает Египет более привлекательным по цене, несмотря на более жаркий климат в летний период", – отмечает Павел Григораш.

Цены на зарубежные туры летом этого года точно выше, чем были в прошлом году, подтверждает Максим Циркель: "Средний чек проданного тура на двоих составляет около 25-30 тысяч гривен. Но горящие туры, а особенно горящие чартерные билеты, появляются каждую неделю".

Подорожал и отдых в Украине, замечает Анжела Савченко. По ее словам, это обусловлено ростом стоимости транспорта, питания и проживания. Так, летом 2019 года все туры и экскурсии по Украине выросли в цене в среднем на 25%, если сравнивать с 2018 годом.

"И экскурсии подорожали где-то на 20%. Но это, прежде всего, из-за повышения цен на транспорт", - замечает она. В то же время на местах заметна и положительная тенденция – туристическая инфраструктура в Украине понемногу развивается.

"Приятно, когда в небольших городах относятся к туризму серьезно и ответственно. Немало городов изменилось к лучшему. Наконец где-то появились общественные туалеты, туристические указатели, карты объектов, благоустраиваются парковые территории", - говорит Анжела Савченко.

Альтернатива пляжам

Для тех, кто ищет новые направления для отдыха, путешественник Константин Симоненко (первый украинец, посетивший все страны мира), рекомендует обратить внимание на неизведанные туристами европейские маршруты, как, к примеру, принадлежащие Финляндии

Аландские острова, на которых живут исключительно этнические шведы. Но, безусловно, в этом случае нужно быть готовым к большему бюджету поездки, чем в Украине.

"Здесь – фантастическая природа и рыбалка. Для любителей истории мореплавания будет интересен один из лучших музеев на подобную тематику. Где еще можно исследовать огромное парусное судно постройки 1903 года? Парусник полностью открыт для публики, весь интерьер сохранен, как и 100 лет назад", – рассказывает путешественник.

По его мнению, за атмосферой спокойствия и размеренности стоит поехать на британский остров Мэн. "Это очень тихое, даже можно сказать пасторальное место. Здесь до сих пор работает один из самых старейших непрерывно действующих парламентов в мире. Туристов возят на настоящих паровозах и показывают самое большое действующее водяное колесо в мире", – делится воспоминаниями Константин.

Самой запоминающейся этим летом для него была поездка в Северную Ирландию. "Здесь невероятная природа. Просто задерживаешь дыхание и впитываешь в себя эту холодную, завораживающую красоту. Если вы фанат "Игры престолов", вам точно нужно сюда, ведь большинство локаций сериала снимали именно тут. Ну а самая известная природная достопримечательность Северной Ирландии – это Тропа великанов – сорок тысяч каменных колонн, уходящих в море", – говорит Константин Симоненко.