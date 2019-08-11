Відпочинок в оксамитовий сезон: кращі пропозиції з України

Відпочинок восени 2019 – ціни і кращі напрямку з України (ілюстративне фото: pixabay.com)

Відпочинок восени виходить набагато дешевше, ніж в літній період

Відпочинок восени планують, як правило, ті, хто не любить забиті людьми пляжі, а також хоче провести відпочинок без божевільних націнок. Крім того, оксамитовий сезон – це час найбільш приємної погоди. Куди і за скільки можна відправитися перевести дух на початку осені, розповідає "Сьогодні".

Популярні курорти

Вересень і жовтень – час, коли на найпопулярніших серед українців курортах спадає спека – Туреччині та Єгипті. Разом з тим туристичні фірми розпродають квитки трохи дешевше. Туроператори анонсують, що зниження буде традиційним – 5-10%. До початку жовтня семиденний відпочинок в турецькому Кемері обійдеться для двох усього в 15 тис. грн (сьогодні її вартість — близько 18 тис). Ця сума включає переліт, номер у тризірковому готелі та сніданки. А ось семиденний відпочинок в Анталії в п'ятизірковому готелі прямо біля моря буде коштувати вже 35 тис. грн (у серпні — 43 тис.). Цей варіант передбачає додатково систему безлімітного харчування "все включено", користування басейнами, сауною і тенісним кортом, і кожен день розваги з аніматорами.

В єгипетському Шарм-еш-Шейху тризірковий тижневий відпочинок з all inclusive обійдеться близько 20 тис. грн (зараз — 24 тис.) за двох. Підвищивши бюджет поїздки всього на 3-4 тис., можна розраховувати і на чотиризірковий готель. Якщо хочете відпочити в п'ятизірковому готелі в Макаде Бее, Ель-Гуні і Хугарде, варто виділити на відпочинок понад 30 тис.

Відпочинок восени 2019 – ціни і кращі напрямку з України (ілюстративне фото: pixabay.com)

Європейський напрямок

Тим, хто любить європейські пам'ятки в оксамитовий сезон, можна відправитися в Грецію і Чорногорію. В цей час вода в Середземному, Балеарському, Адріатичному, Тірренському і Егейському морі, а також Альборані тепла (температура води до +22). Однак, за рахунок зниження температури повітря (рідко вище +26) ціни на путівки не так кусаються. Якщо в серпні тиждень у двозірковому готелі на Криті буде коштувати 23 тис. грн для двох, то в жовтні буде дешевше на 2-4 тис. грн. Сума включає переліт, готель зі сніданками. За відпустку в Кассандрі в п'ятизірковому готелі з повним пансіоном і пляжем поруч доведеться віддати вже 32 тис. грн (у серпні — 38 тис.).

Трохи дешевше обійдеться туристам Чорногорія у вересні. Семиденний відпочинок в простенькому готелі у Будві буде коштувати 17 тис. грн (у серпні — 19 тис.) за двох. Ціна включає переліт, але немає харчування. Втім, більш розкішний варіант можна знайти і за 26 тис. грн за двох. Ця сума включає переліт, проживання на віллі на березі моря і дворазове харчування.

Відпочинок восени 2019 – ціни і кращі напрямку з України (ілюстративне фото: pixabay.com)

Для більш заможних мандрівників цілком підійдуть Канарські острови. Тиждень для двох тут обійдеться в 33 тис. грн — за ці гроші двох доставлять до острова Тенеріфе на літаку, поселять в тризірковому готелі та забезпечать сніданками. "Все включено" у фешенебельних готелях обійдеться вже в 40-50 тис. грн.

Турменеджер Владислав Кифарук вважає, що в листопаді ціни на популярні напрямки знизяться ще на 10-30%. При цьому до кінця грудня знову злетять ціни.

Нагадаємо, раніше були названо найнебезпечніші курорти для сімейного відпочинку.