За время туристического сезона в Турции погибли 13 украинцев

Иллюстративное фото (antalyatoday)

Большинство умерли от сердечного приступа

От начала туристического сезона в период с мая по июнь 2019 года в Турции умерли 13 украинцев, которые находились в стране на отдыхе. Об этом сообщил консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что речь идет о статистике в регионе, за который отвечает консульство Украины в Анталии. Самой распространенный из причин смерти украинцев на турецком курорте являются сердечные приступы.

"С мая по июнь у нас есть 13 умерших граждан Украины. В целом это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья", - сказал Хоменко.

Также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули. Несколько граждан Украины умерли естественной смертью, но при "непонятных обстоятельствах". Сейчас эти случаи расследует прокуратура. Результаты рассмотрения дел передадут родственникам погибших.

Также в эту статистику попали те, кто приехал в Турцию на лечение и умер во время различных медицинских процедур.

По данным посольства Турции в Украине, за последние четыре месяца 2019 туристический поток из Украины в Турцию увеличился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1,35 млн человек).

Напомним, в Турции береговая охрана задержала группу мигрантов, которую организовывали двое украинцев. Мигранты пытались нелегально попасть в Европу.