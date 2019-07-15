ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За время туристического сезона в Турции погибли 13 украинцев

Новости » Происшествия    15.07.2019 - 02:58
За время туристического сезона в Турции погибли 13 украинцев
Иллюстративное фото (antalyatoday)

Большинство умерли от сердечного приступа

От начала туристического сезона в период с мая по июнь 2019 года в Турции  умерли 13 украинцев, которые находились в стране на отдыхе. Об этом сообщил консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что речь идет о статистике в регионе, за который отвечает консульство Украины в Анталии. Самой распространенный из причин смерти украинцев на турецком курорте являются сердечные приступы.

"С мая по июнь у нас есть 13 умерших граждан Украины. В целом это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья", - сказал Хоменко.

Также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули. Несколько граждан Украины умерли естественной смертью, но при "непонятных обстоятельствах". Сейчас эти случаи расследует прокуратура. Результаты рассмотрения дел передадут родственникам погибших.

Также в эту статистику попали те, кто приехал в Турцию на лечение и умер во время различных медицинских процедур.

По данным посольства Турции в Украине, за последние четыре месяца 2019 туристический поток из Украины в Турцию увеличился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1,35 млн человек).

Напомним, в Турции береговая охрана задержала группу мигрантов, которую организовывали двое украинцев. Мигранты пытались нелегально попасть в Европу.

Под Хмельницким автобус с туристами врезался в грузовик, есть погибший Албания заинтересована в углублении сотрудничества с Украиной в туризме
Новости Украины погиблитуризмАнталья
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь