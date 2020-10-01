Отдала бойцам ВСУ все деньги: поступок 93-летней львовянки до сих пор восхищает украинцев

Украинская бабушка отдала раненым бойцам ВСУ на Донбассе две тысячи евро, чтобы помочь защитникам, пострадавшим на фронте. Поступок 93-летней львовянки восхитил общество и до сих пор вдохновляет неравнодушных, хотя с тех пор прошло 5 лет.

Чувственная история продолжает активно распространятся в сети и служит напоминанием, что участие в защите родины от оккупантов может быть не только на поле боя.

Ветеран Клавдия Полищук получила эту крупную сумму в качестве компенсации от правительства Германии за преступления, совершенные нацистами во время Второй мировой войны.

Бабушка решила распорядиться деньгами так: передала в военный госпиталь, чтобы помочь бойцам во время нынешней войны. Как отметила тогда пожилая женщина, ей не жалко ничего.

"Я бы свое сердце отдала, но оно уже никуда не годится, старое сердце. Поэтому я хочу хоть какой-то каплей в море, но помочь раненым детям", - сказала Клавдия Полищук.

Благодаря этим средствам четверо военнослужащих ВСУ получили возможность лечиться за рубежом.

93-летняя украинка передала бойцам ВСУ всю денежную компенсацию от Германии за преступления, совершенные нацистами (фото: facebook.com)

Пользователи сети преклоняются перед поступком бабушки, благодарят за помочь бойцам АТО и желают украинке крепчайшего здоровья, а также поскорее отпраздновать победу над агрессором.

Спасибо Вам! Здоровья Вам на многие лета и Божьего благословения.

Чем беднее, тем искреннее, еще сочувствующее.

Это совесть страны так выглядит. А без чести и совести, как в песне: догадайтесь сами.

Побольше бы таких! Спасибо!

Дай Бог здоровья женщине! Вот бы нашим толстосумам брать с нее пример!

Просто нет слов... Дай Бог Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Здоровье и Божьего милосердия отважной украинке!

Сердечно благодарю Вас, пани Клавдия, за Вашу добрую душу!

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