Віддала бійцям ЗСУ усі гроші: вчинок 93-річної львів'янки досі розчулює українців

Українська бабуся віддала пораненим бійцям ЗСУ на Донбасі дві тисячі євро, щоб допомогти захисникам, постраждалим на фронті. Вчинок 93-річної львів'янки захопив суспільство і досі надихає небайдужих, хоча відтоді пройшло 5 років.

Чуттєва історія продовжує активно ширитися мережею та служить нагадуванням, що участь у захисті батьківщини від окупантів може бути не тільки на полі бою.

Ветеранка Клавдія Поліщук отримала цю велику суму як компенсацію від уряду Німеччини за злочини, вчинені нацистами під час Другої світової війни.

Бабуся вирішила розпорядитися грошима так: передала у військовий госпіталь, щоб допомогти бійцям під час нинішньої війни. Як зазначила тоді літня жінка, їй не шкода нічого.

"Я б своє серце віддала, але воно уже нікуди не годиться, старе серце. Тому я хочу хоч якоюсь краплею в морі, але допомогти пораненим дітям", - сказала Клавдія Поліщук.

Завдяки цим коштам четверо військовослужбовців ЗСУ отримали можливість лікуватися за кордоном.

93-річна українка передала бійцям ЗСУ всю грошову компенсацію від Німеччини за злочини, вчинені нацистами (фото: facebook.com)

Користувачі мережі схиляються перед вчинком бабусі, дякують за допомогу бійцям АТО та зичать українці міцного здоров'я, а також скоріше відсвяткувати перемогу над агресором.

Дякую Вам! Здоров'я Вам на многії літа і Божого благословення.

Чим бідніші, тим щиріші, співчутливіші.

Це совість країни так виглядає. А без честі та совісті, як у пісні: здогадайтеся самі.

Побільше б таких! Спасибі!

Дай Боже здоров'я жінці! От би нашим товстосумам брати з неї приклад!

Просто немає слів... Дай Бог Вам міцного здоров'я і довгих років життя!

Здоров'я і Божого милосердя відважній українці!

Щиро дякую вам, пані Клавдія, за Вашу добру душу!

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