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Освобожденный нацгвардеец Маркив впервые стал отцом: фото ребенка

Автор: Роман Мирончук

Виталий Маркив, который в прошлом году был освобожден из итальянской тюрьмы, где находился три года, впервые стал отцом. У украинца вчера, 20 октября, родился сын.

Об этом радостном событии рассказала его жена Диана Маркив на своей странице в Facebook.

Малыш появился на свет 20 октября в 12:53. Известно, что вес малыша составляет 4260 кг, а рост - 56 см.

Стоит отметить, что публикация Дианы Маркив с фотографией ребенка доступна только для ее друзей в соцсети.

Сын Виталия и Дианы Маркив (фото: facebook.com/diana.shymna)

Напомним, что Виталия обвиняли в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. В 2017 году украинца задержали в Италии и приговорили к 24 годам лишения свободы в местной тюрьме. В 2020 году итальянский суд оправдал украинского военного, и он вернулся домой.

По возвращению в Киев Маркив заявил, что он не видел свою супругу целых три года, и намерен стать отцом. Кроме того, он сказал, что хочет вернуться на военную службу.

Маркив признался, что жена была готова прилететь к нему в Италию по первому же звонку, но они договорились, чтобы она ждала его в Украине.

Мы также писали о том, что Маркив высказался о планах на ближайшее будущее и на политику.

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Виталий Маркив