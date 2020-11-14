Маркив рассказал, пойдет ли в политику: мои приоритеты не изменились

Виталий Маркив (фото: РБК-Украина)

Виталий Маркив высказался о планах на ближайшее будущее и на политику

Украинский военнослужащий Национальной гвардии и участник событий на Майдане Виталий Маркив более недели назад был оправдан Апелляционным судом Милана и на следующий день он вернулся в Украину. Сейчас, Маркив решил рассказать о своих планах, а также прокомментировал возможность политической карьеры.

Маркив в интервью "Суспільне" рассказал, что в 2017 году его жизнь стала на паузу, однако теперь он хочет наверстать упущенное.

"Я поставил свою жизнь на паузу в 2017 году, теперь я прилетел - снял. Мои приоритеты не изменились, мое желание служить Украине не поменялось, продолжу службу в Нацгвардии Украины. В остальном - время покажет. Точно это будет не сейчас. Главный план - провести курс реабилитации и лечения, есть определенные вопросы, которые нужно решить. Провести время наконец с женой, долгожданный отпуск, который мы начали 30 июня 2017 и в этот раз наконец проведем его достойно, так как должно быть ", - заявил Маркив.

Виталий Маркив с женой после возвращения в Украину(фото: РБК-Украина)

Украинец рассказал, чего хотел больше всего все это время.

"Моим главным желанием, одним из первых желаний, было то, что я хотел просто надеть военную форму. Это еще было на суде, в апелляции. Вообще о военную форму говорилось еще на первом суде, мне категорически запрещали, отписывали, что нельзя согласно их действующему законодательству. Я переночевал в Италии и утром мне все-таки передали форму. Я надел ту форму и это для меня было что-то очень-очень важное и эмоциональное. Я почувствовал, что что-то, из того, что я ставил себе целью, - сбывается", - отметил он.

Также Виталий Маркив рассказал, что переехал в Италию, когда был еще 13-летним ребенком. В Украину он вернулся в 2013-м году, когда начался Майдан. Туда он и поехал. В новогоднюю ночь на Майдане он встретил свою будущую жену, которая в браке с ним до этого времени.

Напомним, 3 ноября Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Его признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли во время боевых действий на Донбассе. До этого он был приговорен к 24 годам лишения свободы. Украинская сторона обжаловала это решение в Апелляционном суде.