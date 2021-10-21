Освобожденный нацгвардеец Маркив впервые стал отцом: фото ребенка

Виталий Маркив, который в прошлом году был освобожден из итальянской тюрьмы, где находился три года, впервые стал отцом. У украинца вчера, 20 октября, родился сын.

Об этом радостном событии рассказала его жена Диана Маркив на своей странице в Facebook.

Малыш появился на свет 20 октября в 12:53. Известно, что вес малыша составляет 4260 кг, а рост - 56 см. Стоит отметить, что публикация Дианы Маркив с фотографией ребенка доступна только для ее друзей в соцсети. Сын Виталия и Дианы Маркив (фото: facebook.com/diana.shymna) Напомним, что Виталия обвиняли в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. В 2017 году украинца задержали в Италии и приговорили к 24 годам лишения свободы в местной тюрьме. В 2020 году итальянский суд оправдал украинского военного, и он вернулся домой.