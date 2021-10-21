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Звільнений нацгвардієць Марків вперше став батьком: фото дитини

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Київ , Четвер 21 жовтня 2021 16:03
Звільнений нацгвардієць Марків вперше став батьком: фото дитини Фото: Віталій Марків і його дружина Діана (facebook.com/diana.shymna)
Автор: Роман Мирончук

Віталій Марків, який минулого року був звільнений з італійської в'язниці, де перебував три роки, вперше став батьком. В українця вчора, 20 жовтня, народився син.

Про цю радісну подію розповіла його дружина Діана Марків на своїй сторінці в Facebook.

Малюк з'явився на світ 20 жовтня о 12:53. Відомо, що вага малюка становить 4260 кг, а зріст - 56 см.

Варто зазначити, що публікація Діани Марків з фотографією дитини доступна тільки для її друзів в соцмережі.

Звільнений нацгвардієць Марків вперше став батьком: фото дитини

Син Віталія та Діани Марків (фото: facebook.com/diana.shymna)

Нагадаємо, що Віталія звинувачували у вбивстві італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. У 2017 році українця затримали в Італії і засудили до 24 років позбавлення волі в місцевій в'язниці. У 2020 році італійський суд виправдав українського військового, і він повернувся додому.

По поверненню до Києва Марків заявив, що він не бачив свою дружину цілих три роки, і має намір стати батьком. Крім того, він сказав, що хоче повернутися на військову службу.

Марків зізнався, що дружина була готова прилетіти до нього в Італію за першим же дзвінком, але вони домовилися, щоб вона чекала його в Україні.

Ми також писали про те, що Марків висловився про плани на найближче майбутнє і на політику.

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Виталий Маркив
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