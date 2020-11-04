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Звільнений нацгвардієць Марків вирішив стати батьком

Середа 04 листопада 2020 16:31
Звільнений нацгвардієць Марків вирішив стати батьком
Віталій Марків (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Марків три роки не бачив дружину й задумався про батьківство

Віталій Марків був звільнений з італійської в'язниці, в якій перебував три роки. Нацгвардієць розповів, що має намір повернутися на військову службу і хоче стати батьком.

Марків зазначив, що він не бачив свою дружину цілих три роки, і зараз вони задумалися про "вирішення демографічної проблеми". Про це українець розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Нацгвардієць підкреслив, що дружина була готова прилетіти до нього в Італію по першому ж дзвінку, але вони домовилися, щоб вона чекала його вже в Києві.

"Я пам'ятаю, як вона це все перенесла, мій арешт. Я бачив її стан, коли на мене наділи наручники. Я бачив, що там були такі емоції, що словами не описати. Я розумів через що повинні були проходити моя мати, моя сестра, через всі ці перевірки, щоб побачитися - на мою думку, це було дуже ганебно", - заявив Марків.

Нагадаємо, що старшого сержанта, командира відділення батальйону імені Кульчицького (в/ч 3066) Національної гвардії України Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою в причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі. У липні 2019 року нацгвардійця засудили до 24 років позбавлення волі.

Вчора, 3 листопада, Марків заявив в суді, що всі звинувачення проти нього безпідставні. В цей же день апеляційний суд в Мілані визнав його невинним і випустив на свободу.

Раніше в МВС називали справу Марківа гібридною війною проти України, адже сторона звинувачення намагалася виправдати терористів.

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