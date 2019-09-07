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Освобожденные украинцы в "Феофании" остались с родными: врачи рассказали о состоянии героев

STYLERЖизнь    07.09.2019 - 23:36
Освобожденные украинцы в "Феофании" остались с родными: врачи рассказали о состоянии героев
Украинские политзаключенные вернулись из РФ (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Вернувшимся из российского плена украинцам нужна реабилитация и лечение

Освобожденные политзаключенные после возвращения в Украину из российских тюрем могут находится в государственной клинической больнице "Феофания" со своими родными. По словам заместителя главврача Андрея Строканя в комментарию журналистам у порога медицинского учреждения, врачи сделают для вернувшихся на родину героев все необходимое.

Всего в "Феофании" было подготовлено для бывших узников Кремля 65 мест. Некоторые палаты расчитаны на одного или двух человек.

Родные и близкие освобожденных остались с ними в клинике.

Украинские политзаключенные вернулись из российского плена (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Строкань рассказал, что будет проведена вся необходимая диагностика, реабилитация и лечение.

"Мы подготовили условия для того, чтобы родственники могли разместиться рядом. Все необходимое у нас есть", - добавил он.

В "Феофании" освобожденным украинцам сделали ЭКГ, провели общие клинические анализы и ультразвуковые исследования.

По словам врачей, состояние бывших пленных разное.

Освобожденных украинцев привезли в клинику "Феофания" (Видео: facebook.com/tsn.ua)

Напомним, что Олег Сенцов и Владимир Балух уже покинули больницу "Феофания", куда доставили 11 освобожденных заложники Кремля после прилета в Украину. Остальным продолжают проводить необходимые обследования и анализы.

Также сообщалось, что замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что трое освобожденных в рамках обмена пленными украинцы пройдут лечение в государственной клинической больнице "Феофания".

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Новости Украины обмен пленнымиФеофанияОлег СенцовполитзаключенныеВладимир Балухукраинские моряки
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