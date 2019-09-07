Сенцов и Балух уже покинули "Феофанию"

Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Остальных украинцев еще обследуют

Украинцы Олег Сенцов и Владимир Балух уже покинули больницу "Феофания", куда доставили 11 освобожденных заложники Кремля после прилета в Украину. Остальным продолжают проводить необходимые обследования и анализы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

Сообщается, что в "Феофании" освобожденным украинцам сделали ЭКГ, провели общие клинические анализы и ультразвуковые исследования.

По словам врачей, состояние бывших пленных разное. Родственники освобожденных пленников находятся рядом с ними.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что трое освобожденных в рамках обмена пленными украинцы пройдут лечение в государственной клинической больнице "Феофания".

По предварительным данным Тимошенко, сейчас в лечении нуждаются трое освобожденных украинских граждан. Он отметил, что точное количество людей будет известно после завершения обследования.

во время встречи освобожденных украинцев в аэропорту "Борисполь" президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что они сразу же отправятся на медицинское обследование в государственную клинику "Феофания". Также сообщалось, что освобожденные украинцы пройдут реабилитацию.