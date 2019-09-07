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Трое освобожденных украинцев пройдут лечение в "Феофании"

Новости » Политика    07.09.2019 - 15:23
Трое освобожденных украинцев пройдут лечение в "Феофании"
Фото: Кирилл Тимошенко (РБК-Украина)

Точное количество лиц, нуждающихся в лечении, будет названо позже

Трое освобожденных в рамках обмена пленными украинцы пройдут лечение в государственной клинической больнице "Феофания". Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По предварительным данным Тимошенко, сейчас в лечении нуждаются трое освобожденных украинских граждан. Он отметил, что точное количество людей будет известно после завершения обследования

"Сейчас их всех будут осматривать в военном госпитале в Феофании. По предварительной информации есть три человека которые точно будут лечиться. О всех остальных после осмотра", - рассказал Тимошенко.

Он добавил, что врач постоянно находился рядом с освобожденными украинцами пока их везли в Украину. Во время возвращения проблемы с самочувствием имели Владимир Балух и Станислав Клых.

"Врач там сидел посреди тех людей которые плохо себя чувствуют: Клых, Балух", - рассказал заместитель руководителя ОП.

Напомним, во время встречи освобожденных украинцев в аэропорту "Борисполь" президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что они сразу же отправятся на медицинское обследование в государственную клинику "Феофания". Также сообщалось, что освобожденные украинцы пройдут реабілітаці.

Отметим, что уже появился список украинцев, которые вернулись в Украину. Так, с российского плена были освобожднены 24 украинские моряки и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух и другие.

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