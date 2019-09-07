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Звільнені українці у "Феофанії" залишилися з рідними: лікарі розповіли про стан героїв

STYLERЖиття    07.09.2019 - 23:36
Звільнені українці у "Феофанії" залишилися з рідними: лікарі розповіли про стан героїв
Українські політв'язні повернулися з РФ (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Українцям, які повернулися з російського полону, потрібна реабілітація та лікування

Звільнені політв'язні після повернення в Україну з російських в'язниць можуть знаходитися в державній клінічній лікарні "Феофанія" зі своїми рідними. За словами заступника головного лікаря Андрія Строканя в коментарі журналістам біля порога медичного закладу, лікарі зроблять для героїв, які повернулися на батьківщину, все необхідне.

Всього в "Феофанії" було підготовлено для колишніх в'язнів Кремля 65 місць. Деякі палати розраховані на одного або двох осіб.

Рідні та близькі звільнених залишилися з ними в клініці.

Українські політв'язні повернулися з російського полону (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Строкань розповів, що буде проведена вся необхідна діагностика, реабілітація і лікування.

"Ми підготували умови для того, щоб родичі могли розміститися поруч. Все необхідне у нас є", - додав він.

У "Феофанії" звільненим українцям зробили ЕКГ, провели загальні клінічні аналізи та ультразвукові дослідження.

За словами лікарів, стан колишніх полонених різний.

Звільнених українців привезли до клініки "Феофанія" (Відео: facebook.com/tsn.ua)

Нагадаємо, що Олег Сенцов і Володимир Балух вже залишили лікарню "Феофанія", куди доставили 11 звільнені заручники Кремля після прильоту в Україну. Іншим продовжують проводити необхідні обстеження та аналізи.

Також повідомлялося, що заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів, що троє звільнених в рамках обміну полоненими українці пройдуть лікування в державній клінічній лікарні "Феофанія".

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