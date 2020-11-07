Освобождение Маркива было фантастическим: журналистка поделилась секретами расследования

В освобождении Виталия Маркива с итальянской тюрьмы значительную роль сыграли журналисты, которые сняли документальный фильм, в котором воссоздали события дня гибели Роккелли, которые были противоположными от версии обвинения. Соавтор документального фильма "Между двух огней", который в апелляционном суде Милана стал доказательством непричастности нацгвардейца, Ольга Токарюк рассказала, что журналисты провели собственные эксперименты и нашли для Маркива алиби.

Украинская журналистка Ольга Токарюк во время эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" отметила, что главной задачей для расследователей было воссоздать реальные события, которые произошли в день гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова возле Славянска.

Журналистов, в частности, удивил факт, что Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы, но следователи не провели тщательного расследования.

Видео: журналистка раскрыла детали расследования в деле Маркива

С этой целью расследователи поехали в Славянск, где проверили видимость с горы Карачун, на которой, считали, якобы находился Маркив и передал военным информацию о Роккелли и Миронове, и они обстреляли их. Также журналисты нашли свидетелей, которых не допросили в суде Италии.

"Мы нашли волонтера, который за несколько часов до того, как погибли журналисты, передавал Виталию на Карачуне гуманитарную помощь. Есть фотографии за несколько часов до гибели журналистов, где Марков на фоне гумпомощи. Очень странно, что человек, который час назад разгружал гуманитарку, потом идет и решает пострелять по журналистам, видя их с расстояния 2 тысячи метров", - рассказала Ольга Токарюк.

Напомним, нацгвардеец Виталий Марков рассказал потрясающие подробности своего задержания в аэропорту Болоньи и пребывания за решеткой.

Ранее мы рассказывали, что освобожденный нацгвардеец Маркив решил стать отцом.