Звільнення Марківа було фантастичним: журналістка поділилася секретами розслідування

У звільненні Віталія Марківа з італійської в'язниці чималу роль зіграли журналісти, які відзняли документальну стрічку, в якій відтворили події дня загибелі Роккеллі, які були протилежними від версії обвинувачення. Співавторка документального фільму "Між двох вогнів", який в апеляційному суді Мілана став доказом непричетності нацгвардійця, Ольга Токарюк розповіла, що медійники провели власні експерименти й знайшли для Марківа алібі.

Українська журналістка Ольга Токарюк під час ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" зазначила, що головним завданням для розслідувачів було відтворити реальні події, які сталися в день загибелі Андреа Роккеллі та Андрія Миронова біля Слов'янська.

Журналістів, зокрема, здивував факт, що Віталія Марківа засудили до 24 років в'язниці, але слідчі не провели ґрунтовного розслідування.

Відео: журналістка розкрила деталі розслідування у справі Марківа

З цією метою розслідувачі поїхали до Слов'янська, де перевірили видимість з гори Карачун, на якій, вважали, нібито перебував Марків і передав військовим інформацію про Роккеллі та Миронова, і вони обстріляли їх. Також журналісти знайшли свідків, яких не допитали в суді Італії.

"Ми знайшли волонтера, який за кілька годин до того, як загинули журналісти, передавав Віталію на Карачуні гуманітарну допомогу. Є фотографії за кілька годин до загибелі журналістів, де Марків на тлі гумдопомоги. Дуже дивно, що людина, яка годину тому розвантажувала гуманітарку, потім йде і вирішує постріляти по журналістах, бачачи їх з відстані 2 тисячі метрів", - розповіла Ольга Токарюк.

Нагадаємо, нацгвардієць Віталій Марків розповів приголомшливі подробиці свого затримання в аеропорту Болоньї та перебування за ґратами.

Раніше ми розповідали, що звільнений нацгвардієць Марків вирішив стати батьком.