Освіта в Україні: хто такий асистент вчителя та скільки він заробляє

Щороку в Україні з'являється більше інклюзивних класів. Для того, щоб спростити роботу вчителю та приділити достатньо уваги дитині з особливими потребами, вводять посаду асистента вчителя.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт освітнього омбудсмена Сергія Горбачова розповідає, у чому полягає робота асистента вчителя та яка заробітна плата.
Асистент вчителя входить на постійній основі до складу команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.
До функцій асистента вчителя входить:
Варто розуміти, що асистент вчителя є повноцінним педагогічним працівником, тому на нього також поширюються всі права та обов'язки педагогічних працівників, які долучаються до освітнього процесу.
Однак обов'язки асистента вчителя передбачають роботу не лише з дитиною, що має особливі освітні потреби. Тому якщо дитина відсутня у школі, він все одно перебуває на робочому місці та відповідно отримує за цей день заробітну плату.
Асистент вчителя допомагає дитині з особливими потребами під час освітнього процесу (фото: Getty Images)
Робота в інклюзивних класах є видом педагогічної діяльності, за який встановлюють доплату у співвідношенні до тарифної ставки - 20%.
Тому вчитель, незалежно від того, що разом із ним працює асистент вчителя, отримує доплату 20% від ставки заробітної плати.
Щодо асистента вчителя, то оскільки посада асистента вчителя вводиться для роботи в інклюзивному класі, зазначена доплата 20% встановлюється на все педагогічне навантаження асистента вчителя.
Важко однозначно визначити зарплату асистента вчителя, оскільки вона залежить від повного розміру посадового окладу.
Це може трапитися в окремих випадках, але не є чимось постійним. Таким чином вчитель виконує свою роботу, а асистент - свою.
Згідно з рекомендаціями асистент учня:
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