Образование в Украине: кто такой ассистент учителя и сколько он зарабатывает

Обязанности ассистента учителя

Ассистент учителя входит на постоянной основе в состав команды психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями.

В функции ассистента учителя входит:

наблюдение за ребенком для изучения его индивидуальных особенностей, склонностей, интересов и потребностей

участие в организации образовательного процесса ребенка с ООП

участие в разработке индивидуальной программы развития ребенка

участие в подготовке индивидуального учебного плана и индивидуальной учебной программы

адаптация образовательной среды, учебных материалов в соответствии с потенциальными возможностями и с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка с ООП

оценка совместно с учителем/воспитателем уровня достижения конечных целей обучения, предусмотренных индивидуальной программой развития

подготовка информации для участников заседания Команды сопровождения по результатам наблюдения за ребенком относительно его индивидуальных особенностей, интересов и потребностей

предоставление информации родителям, педагогическим работникам об особенностях развития ребенка с ООП

Следует понимать, что ассистент учителя является полноценным педагогическим работником, поэтому на него распространяются все права и обязанности педагогических работников, которые приобщаются к образовательному процессу.

Однако обязанности ассистента учителя предусматривают работу не только с ребенком, имеющим особые образовательные нужды. Поэтому, если ребенок отсутствует в школе, он все равно находится на рабочем месте и соответственно получает за этот день заработную плату.

Помощник учителя помогает ребенку с особыми потребностями во время образовательного процесса (фото: Getty Images)

Зарплата ассистента учителя

Работа в инклюзивных классах представляет собой вид педагогической деятельности, за который устанавливают доплату в соотношении к тарифной ставке - 20%.

Поэтому учитель независимо от того, что вместе с ним работает ассистент учителя, получает доплату 20% от ставки заработной платы.

Что касается ассистента учителя, то поскольку должность ассистента учителя вводится для работы в инклюзивном классе, указанная доплата 20% устанавливается на всю педагогическую нагрузку ассистента учителя.

Трудно однозначно определить зарплату помощника учителя, поскольку она зависит от полного размера должностного оклада.

Ассистент учитель не заменяет учителя

Это может случиться в отдельных случаях, но не является чем-то постоянным. Таким образом учитель выполняет свою работу, а ассистент - свою.

Согласно рекомендациями ассистент ученика: