Образование в Украине: кто такой ассистент учителя и сколько он зарабатывает

Каждый год в Украине появляется больше инклюзивных классов. Для того чтобы упростить работу учителю и уделить достаточно внимания ребенку с особыми потребностями, вводят должность ассистента учителя.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт образовательного омбудсмена Сергея Горбачева рассказывает, в чем заключается работа ассистента учителя и какая заработная плата.
Ассистент учителя входит на постоянной основе в состав команды психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями.
В функции ассистента учителя входит:
Следует понимать, что ассистент учителя является полноценным педагогическим работником, поэтому на него распространяются все права и обязанности педагогических работников, которые приобщаются к образовательному процессу.
Однако обязанности ассистента учителя предусматривают работу не только с ребенком, имеющим особые образовательные нужды. Поэтому, если ребенок отсутствует в школе, он все равно находится на рабочем месте и соответственно получает за этот день заработную плату.
Помощник учителя помогает ребенку с особыми потребностями во время образовательного процесса (фото: Getty Images)
Работа в инклюзивных классах представляет собой вид педагогической деятельности, за который устанавливают доплату в соотношении к тарифной ставке - 20%.
Поэтому учитель независимо от того, что вместе с ним работает ассистент учителя, получает доплату 20% от ставки заработной платы.
Что касается ассистента учителя, то поскольку должность ассистента учителя вводится для работы в инклюзивном классе, указанная доплата 20% устанавливается на всю педагогическую нагрузку ассистента учителя.
Трудно однозначно определить зарплату помощника учителя, поскольку она зависит от полного размера должностного оклада.
Это может случиться в отдельных случаях, но не является чем-то постоянным. Таким образом учитель выполняет свою работу, а ассистент - свою.
Согласно рекомендациями ассистент ученика:
Раньше мы рассказывали, могут ли выгнать ребенка из школы за плохое поведение или неудовлетворительные оценки.
Читайте также сколько можно зарабатывать на работе в метро Киева.