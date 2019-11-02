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Осторожно! Синоптик уточнила прогноз погоды на воскресенье

STYLERЖизнь    02.11.2019 - 19:20
Осторожно! Синоптик уточнила прогноз погоды на воскресенье
Погода в Украине 3 ноября будет ветреной (фото: pixabay.com)

Во второй день выходных украинцам стоит быть осторожными, так как в страну ворвется антициклон

В воскресенье, 3 ноября в Украине будет тепло, но ветрено. Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко. Погода поменяется кардинально и будет заметно тепло. Воздух прогреется до +16 градусов тепла.

"Антициклон, который довольно долго определял холодную и сухую погоду, вытолкнул за дверь мощный циклон атлантического происхождения, поэтому погода меняется кардинально. Вместо холода - потепление до +9 +16 градусов, вместо солнышка - серьезные облака, а в тихий ветер ворвется штормовой южный ветер", - сообщила синоптик.

Осторожно! Синоптик уточнила прогноз погоды на воскресеньеСиноптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

К дождям стоит приготовится жителям западных и центральных областей.

"3 ноября в Украине ожидаются порывы южного ветра до 15-22 м/с, в течение дня температура воздуха 9 +14 градусов, на юге и западе +12 +18 градусов, на Востоке + 6 +10 градусов. Дожди пройдут в западных, северных и местами в центральных областях, на юге и востоке - без осадков", - написала Диденко.

В Киеве возможны осадки в виде дождя, а также сильный ветер.

"В Киеве воскресенье будет ветреным, осторожно!, облачно, с периодическим дождем. Температура воздуха повысится до 10 +12 градусов. В начале следующей недели потепление в Украине усилится", - предупредила Диденко.

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