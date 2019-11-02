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Обережно! Синоптик уточнила прогноз погоди на неділю

STYLERЖиття    02.11.2019 - 19:20
Обережно! Синоптик уточнила прогноз погоди на неділю
Погода в Україні 3 листопада буде непостійною (фото: pixabay.com)

У другий день вихідних українцям варто бути обережними, адже в країну увірветься антициклон

У неділю, 3 листопада в Україні буде тепло, але вітряно. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці синоптик Наталка Діденко. Погода зміниться кардинально і буде помітно тепло. Повітря прогрыэться до +16 градусів тепла.

"Антициклон, який досить довго визначав холодну та суху погоду, випхнув за двері потужний циклон атлантичного походження, тому погода міняється кардинально.
Замість холодяки - потепління до +9+16 градусів, замість сонечка - серйозні хмари, а в тихий штиль увірветься штормовий південний вітер.
Власне, вже увірвався", - повідомила синоптик.

Обережно! Синоптик уточнила прогноз погоди на неділюСиноптична карта facebook.com/tala.didenko)

До дощів варто приготуватися жителям західних і центральних областей.

"3-го листопада в Україні очікуються пориви південного вітру до 15-22 м/с, протягом дня температура повітря +9+14 градусів, на Півдні та Заході +12+18 градусів, на Сході +6+10 градусів. Дощі пройдуть у західних, північних та подекуди в центральних областях, на Півдні та Сході - переважно без опадів.", - написала Діденко.

У Києві можливі опади у вигляді дощу, а також сильний вітер.

"У Києві неділя буде вітряною, обережно!, хмарною, з періодичним дощем. Температура повітря підвищиться до +10+12 градусів.", - попередила Діденко.

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