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Тепло возвращается: украинцев порадовали прогнозом

STYLERЖизнь    02.11.2019 - 07:52
Тепло возвращается: украинцев порадовали прогнозом
Погода в Украине 2 и 3 ноября (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине на выходных будет капризная

Погода в Украине 2 и 3 ноября будет непростой - в субботу ожидается сильный ветер до штормовых значений, который принесет на следующий день потепление. На выходных существенные осадки маловероятны, разве что на Западе местами прогнозируются небольшие дожди. Об этом говорится в сообщении синоптика Наталки Диденко на странице в Facebook.

Эксперт предупреждает украинцев о мощных порывах 2 ноября до 20 метров в секунду.

Ветер разгуляется практически по всей территории страны, разве что обойдет стороной восточные области. Направление ветра - южное.

"Но вместе с ветром идет и потепление", - рассказала Диденко.

Тепло возвращается: украинцев порадовали прогнозом

В Украине с 3 ноября ожидается потепление - карта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Ожидается, что теплая погода продлится всю неделю. При этом стоит обратить внимание, что это потепление будут сопровождать дожди.

Добавим, что по прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра в субботу температура воздух днем составит в среднем около +1... +6 градусов, а на Закарпатье и крайнем юге ожидается до +11 градусов.

Тепло возвращается: украинцев порадовали прогнозом

В Украине 2 ноября сохранится холодная погода с сильным ветром - метеокарта (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

В воскресенье по стране потеплеет - столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов днем, а в южных районах Одесской области, на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется до +16 градусов. В то же время на Востоке будет прохладнее - в этих регионах ожидается до +9 градусов максимум, а в ночное время будет морозно - от -3 и до -8 градусов.

3 ноября зонтики лучше не забывать при выходе из дома жителям западных и некоторых районов северных областей.

Тепло возвращается: украинцев порадовали прогнозом

В Украине с 3 ноября прогнозируется потепление - метеокарта (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

В столице на выходных осадки не прогнозируются, разве что ночью 3 ноября местами возможет небольшой дождь. В Киеве также задует сильный ветер - возможны порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в субботу днем составит +6... +8 градусов, в воскресенье ожидается +10... +12 градусов и в темное время суток от +3 до +5 градусов.

Синоптик предупредила о возможности штормового ветра на выходных в Украине Синоптики рассказали о погоде на выходных в Киеве
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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