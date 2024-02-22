Остерігайтеся передозування. Цей популярний вітамін може бути шкідливим

Ніацин, або вітамін B3, є поширеним інгредієнтом у західній дієті. Його передозування несе за собою наслідки для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zforowia.

Що треба знати про ніацин

Цей вітамін входить до складу омолоджуючих процедур та дієтичних добавок, оскільки є дослідження про те, що він може уповільнювати процеси старіння.

Ніацин був одним із перших препаратів, призначених для зниження рівня холестерину ЛПНЩ, але зрештою він виявився менш ефективним, ніж інші фармацевтичні препарати з подібним ефектом.

У деяких дослідженнях це було пов’язано з негативним впливом на здоров’я та вищою смертністю.

Незважаючи на зниження рівня холестерину, його клінічні переваги завжди були меншими, ніж очікувалося, виходячи зі ступеня зниження ЛПНЩ. Це призвело до думки, що надлишок ніацину викликає незрозумілі побічні ефекти, які частково нівелюють переваги зниження ЛПНЩ.

Тепер виявилося, що кожна четверта людина приймає занадто багато цього вітаміну.

Результатом є надто високий рівень продукту його розпаду в крові - сполуки 4PY, яка може бути відповідальною за серцево-судинні захворювання. Великі клінічні дослідження показали, що більш високі рівні 4PY сильно корелюють з ризиком серцевого нападу, інсульту та інших несприятливих серцевих подій.

Вчені також довели, що 4PY безпосередньо викликає запалення кровоносних судин, яке пошкоджує елементи кровоносної системи і з часом може призвести до розвитку атеросклерозу.

Чи шкідлива добавка вітаміну В3?

На думку автора дослідження, основною проблемою є використання безрецептурних дієтичних добавок, які містять різні форми ніацину. Крім того, все більш поширеними стають продукти, які забезпечують кілька сотень і навіть тисяч відсотків добової норми окремих вітамінів комплексу В.

Пацієнти повинні завжди проконсультуватися з лікарем щодо дієтичних добавок і зосередитися на щоденному раціоні, багатому фруктами та овочами та без надлишку вуглеводів.

"Однак головний висновок полягає не в тому, що ми повинні повністю обмежити споживання ніацину", - підкреслює доктор Хейзен, автор дослідження.

Доктор Хейзен порівнює поточне середнє споживання ніацину населенням із краном, який ллє воду у відро. Коли відро наповнюється, вода починає виливатися.

Те саме стосується занадто високої концентрації вітаміну В3. Організм людини повинен переробляти його, отже, високий рівень його різних метаболітів, включаючи 4PY.